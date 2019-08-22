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Midyat'ta otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

'in Midyat ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada Yunus Emre Taşpınar yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.8.2019 14:42 Güncelleme Tarihi: 22.8.2019 14:47
Midyat'ta otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde, Midyat- İdil yolunda meydana geldi. Yunus Emre Taşpınar yönetimindeki 34 TL 9246 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Onur Aykut yönetimindeki 65 KA 699 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yunus Emre Taşpınar, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Taşpınar'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

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Midyat'ta otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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