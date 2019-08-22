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Son dakika: 'da ! Sürücü hayatını kaybetti!

'dan son dakika haberi geldi. Şanlıurfa'da bir motosiklet yakınlarında devrildi ve yaklaşık 3 metre sürüklendi. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.8.2019 10:36 Güncelleme Tarihi: 22.8.2019 11:03
Son dakika: Şanlıurfa'da motosiklet kazası! Sürücü hayatını kaybetti!

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden son dakika ölüm haberi geldi. Motosiklet sürücüsü Demirci Mahallesi yakınlarında kontrolünü kaybedip yaklaşık 3 metro sürüklendi. Ağır yaralanan ve ismi alınan bilgiye göre Cumali Güvenç olan kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ŞANLIURFA'DA MOTOSİKLET KAZASI

Alınan bilgiye göre, Cumali Güvenç (32) idaresindeki 63 B 4957 plakalı motosiklet, Viranşehir ilçesi kırsalındaki Demirci Mahallesi yakınlarında devrildi. Motosikletiyle yaklaşık 3 metre sürüklenen Güvenç, ağır yaralandı.

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Güvenç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Güvenç'in cesedi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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Son dakika: Şanlıurfa'da motosiklet kazası! Sürücü hayatını kaybetti!
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