Son dakika: Şanlıurfa'da motosiklet kazası! Sürücü hayatını kaybetti!

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden son dakika ölüm haberi geldi. Motosiklet sürücüsü Demirci Mahallesi yakınlarında kontrolünü kaybedip yaklaşık 3 metro sürüklendi. Ağır yaralanan ve ismi alınan bilgiye göre Cumali Güvenç olan kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ŞANLIURFA'DA MOTOSİKLET KAZASI

Alınan bilgiye göre, Cumali Güvenç (32) idaresindeki 63 B 4957 plakalı motosiklet, Viranşehir ilçesi kırsalındaki Demirci Mahallesi yakınlarında devrildi. Motosikletiyle yaklaşık 3 metre sürüklenen Güvenç, ağır yaralandı.

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Güvenç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Güvenç'in cesedi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.