Son dakika haberi: Çıplak fotoğrafları ile tehdit etti! “Eğer istediğim para gelmezse…”

Gelen son dakika haberine göre Edirne'nin Barutluk mahallesinde yaşayan H.E isimli bir şahıs internetten tanıştığı kadına cinsel içerikli fotoğraflar gönderdi. Kadın bir süre sonra sosyal medya hesaplarını da bildiği adamı şantajla tehdit ederek çıplak fotoğraflarını internet ortamında yayınlayacağını söyledi.

ÇARESİZCE POLİSE GİTTİ "ATMAMI O İSTEDİ"

Barutluk Mahallesi'nde oturan H.E. iddiaya göre internetten tanışıp arkadaş olduğu deniz...0 isimli kadına gönderdiği çıplak fotoğraflarlarını 'internette yayınlarım' tehdidi üzerine polise giderek şikayetçi oldu. İnternetten tanışıp arkadaş olduğu kadının kendisini kandırdığını anlatan H.E. polise verdiği ifadesinde şunları söyledi;