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Son dakika haberi: Çıplak fotoğrafları ile tehdit etti! “Eğer istediğim para gelmezse…”

’den gelen son dakika haberine göre H.E internette Deniz isimli bir kadınla tanıştı. Kadına üzerinden çıplak fotoğraflarını gönderen şahıs bir süre sonra polise giderek şikayetçi oldu. Bunun nedeni fotoğrafları alan kadının şahsı şantajla tehdit etmesi… Polise verdiği ifadesinde fotoğrafları kadının istediğini belirten şahıs “En son engelledim” dedi. İşte son dakika haberinden dikkat çeken detaylar ve ifadeler…

Giriş Tarihi: 22.8.2019 07:42 Güncelleme Tarihi: 22.8.2019 08:42
Son dakika haberi: Çıplak fotoğrafları ile tehdit etti! “Eğer istediğim para gelmezse…”

Gelen son dakika haberine göre 'nin Barutluk mahallesinde yaşayan H.E isimli bir şahıs internetten tanıştığı kadına cinsel içerikli fotoğraflar gönderdi. Kadın bir süre sonra sosyal medya hesaplarını da bildiği adamı şantajla tehdit ederek çıplak fotoğraflarını ortamında yayınlayacağını söyledi.

ÇARESİZCE POLİSE GİTTİ "ATMAMI O İSTEDİ"

Barutluk Mahallesi'nde oturan H.E. iddiaya göre internetten tanışıp arkadaş olduğu deniz...0 isimli kadına gönderdiği çıplak fotoğraflarlarını 'internette yayınlarım' tehdidi üzerine polise giderek şikayetçi oldu. İnternetten tanışıp arkadaş olduğu kadının kendisini kandırdığını anlatan H.E. polise verdiği ifadesinde şunları söyledi;

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Son dakika haberi: Çıplak fotoğrafları ile tehdit etti! “Eğer istediğim para gelmezse…”
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