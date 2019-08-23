146T otobüs durakları neler? İşte Boğazköy - Yenikapı otobüs hattı geçtiği duraklar ve izlediği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

Bunların başında ise 146T otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 146T hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip.

BOĞAZKÖY SON DURAK KALKIŞ

1 - BOĞAZKÖY SON DURAK

Başakşehir

2 - YEŞİLPARK

Başakşehir

3 - RUMELİ CADDESİ

Başakşehir

4 - VADİ KONAKLARI

Başakşehir

5 - YASEMEN EVLERİ

Başakşehir

6 - ATASEV EVLERİ

Başakşehir

7 - BOĞAZKÖY İ.Ö.O

Başakşehir

8 - BOĞAZKÖY MER.CAMİ

Başakşehir

9 - BİZİMÇATI EVLERİ

Başakşehir

10 - TURGUT ÖZAL BULVARI

Başakşehir

11 - BOĞAZKÖY EVLERİ

Başakşehir

12 - DOĞA EVLERİ

Başakşehir

13 - ATATÜRK BULVARI

Başakşehir

14 - BOĞAZKÖY GİRİŞİ

Esenyurt

15 - YEŞİLTEPE

Esenyurt

16 - KUZEY BATI KAPISI

Esenyurt

17 - BATI KAPISI

Esenyurt

18 - FUNDA

Başakşehir

19 - KIZLI HAVUZ

Başakşehir

20 - GÜL

Başakşehir

21 - BAHÇEŞEHİR CAMİ

Başakşehir

22 - GÖLET

Başakşehir

23 - KARŞIYAKA

Başakşehir

24 - GÖLYAKA

Başakşehir

25 - ISPARTAKULE

Başakşehir

26 - ÇORUH SOKAK

Avcılar

27 - FIRAT CADDESİ

Avcılar

28 - BİZİMEVLER 1

Avcılar

29 - ISPARTAKULE BLOKLARI

Avcılar

30 - ŞEHİT TAHSİN GEREKLİ

Avcılar

31 - ŞEHİT ŞERİFE BACI Lİ

Avcılar

32 - ABDİ İPEKÇİ CADDESİ

Avcılar

33 - IŞIK OK. ISP.KAMPÜSÜ

Avcılar

34 - TAHTAKALE

Avcılar

35 - NECDET SEMKER İÖO.

Avcılar

36 - FIRIN

Avcılar

37 - ÇEŞME

Avcılar

38 - TAHTAKALE YOLU

Avcılar

39 - ŞEHİT HAKKI ARAS

Başakşehir

40 - YARIMBURGAZ YOLU

Küçükçekmece

41 - ALTINŞEHİR MEZARLIĞI

Küçükçekmece

42 - GÜNEY YANYOL

Küçükçekmece

43 - KÜÇÜKÇEKMECE TEM YOL

Küçükçekmece

44 - İMSAN SANAYİ SİTESİ

Küçükçekmece

45 - MASKO 2

Başakşehir

46 - MASKO 1

Başakşehir

47 - DEMİRCİLER SİTESİ

Başakşehir

48 - MEDİPOL ÜNİ. HAST

Bağcılar

49 - FATİH MAH. YANYOL

Bağcılar

50 - KEMALPAŞA MAHALLESİ

Bağcılar

51 - YÜZYIL KÖPRÜSÜ

Bağcılar

52 - TUNA MAHALLESİ

Esenler

53 - MEHMET AKİF ERSOY CD

Esenler

54 - BİRLİK MAHALLESİ

Esenler

55 - KAZIM KARABEKİR MAH.

Esenler

56 - ULUBATLI

Fatih

57 - BEZMİALEM VAKIF ÜNİV

Fatih

58 - İSTANBUL EMNİYET MÜD

Fatih

59 - OĞUZHAN

Fatih

60 - İSKENDERPAŞA

Fatih

61 - AKSARAY

Fatih

62 - AKSARAY İSKİ

Fatih

63 - YENİKAPI MARMARAY

Fatih

64 - LANGA-DAVUTPAŞA

Fatih

65 - YENİKAPI ETKİNLİK ALANI

Fatih

YENİKAPI ETKİNLİK ALANI KALKIŞ

1 - YENİKAPI ETKİNLİK ALANI

Fatih

2 - LANGA-DAVUTPAŞA

Fatih

3 - YENİKAPI MARMARAY

Fatih

4 - YENİKAPI TRANSİT

Fatih

5 - AKSARAY

Fatih

6 - İSKENDERPAŞA

Fatih

7 - OĞUZHAN

Fatih

8 - İSTANBUL EMNİYET MÜD

Fatih

9 - BEZMİALEM VAKIF ÜNİV

Fatih

10 - ULUBATLI

Fatih

11 - ATIŞALANI YANYOL

Esenler

12 - BİRLİK MAHALLESİ

Esenler

13 - ULUDAĞ CADDESİ

Esenler

14 - GAZİ CADDESİ

Esenler

15 - ORUÇREİS

Esenler

16 - YÜZYIL KÖPRÜSÜ

Esenler

17 - MATBAACILAR SİTESİ

Bağcılar

18 - BASIN TESİSLERİ

Bağcılar

19 - DEMİRCİLER SİTESİ

Başakşehir

20 - MASKO 1

Başakşehir

21 - MASKO 2

Başakşehir

22 - MASKO 3

Başakşehir

23 - TEM YOLU 2

Başakşehir

24 - OLİMPİYAT STADI

Başakşehir

25 - BAYRAMTEPE ÜST GEÇİT

Başakşehir

26 - ŞEHİT HAKKI ARAS

Başakşehir

27 - ESKİ İSTANBUL CAD.

Başakşehir

28 - TAHTAKALE YOLU

Avcılar

29 - ÇEŞME

Avcılar

30 - FIRIN

Avcılar

31 - NECDET SEMKER İ.Ö.O

Avcılar

32 - TAHTAKALE

Avcılar

33 - IŞIK OK. ISP.KAMPÜSÜ

Avcılar

34 - ABDİ İPEKÇİ CADDESİ

Avcılar

35 - ŞEHİT ŞERİFE BACI LİSESİ

Avcılar

36 - ŞEHİT TAHSİN GEREKLİ

Avcılar

37 - ISPARTAKULE BLOKLARI

Avcılar

38 - BİZİMEVLER 1

Avcılar

39 - FIRAT CADDESİ

Başakşehir

40 - ÇORUH SOKAK

Başakşehir

41 - ISPARTAKULE

Başakşehir

42 - GÖLYAKA

Başakşehir

43 - KARŞIYAKA

Başakşehir

44 - ALAÇAYIR

Başakşehir

45 - GÖLET

Başakşehir

46 - BAHÇEŞEHİR CAMİ

Başakşehir

47 - GÜL

Başakşehir

48 - KIZLI HAVUZ

Başakşehir

49 - FUNDA

Başakşehir

50 - BATI KAPISI

Başakşehir

51 - KUZEY BATI KAPISI

Başakşehir

52 - YEŞİLTEPE

Başakşehir

53 - BOĞAZKÖY GİRİŞİ

Esenyurt

54 - ATATÜRK BULVARI

Başakşehir

55 - DOĞA EVLERİ

Başakşehir

56 - BOĞAZKÖY EVLERİ

Başakşehir

57 - TURGUT ÖZAL BULVARI

Başakşehir

58 - BİZİMÇATI EVLERİ

Başakşehir

59 - BOĞAZKÖY MER.CAMİ

Başakşehir

60 - BOĞAZKÖY İÖO

Başakşehir

61 - ATASEV EVLERİ

Başakşehir

62 - YASEMEN EVLERİ

Başakşehir

63 - VADİ KONAKLARI

Başakşehir

64 - RUMELİ CADDESİ

Başakşehir

65 - YEŞİLPARK

Başakşehir

66 - BOĞAZKÖY SON DURAK

Başakşehir