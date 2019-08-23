146T otobüs durakları neler? İşte Boğazköy - Yenikapı otobüs hattı geçtiği duraklar ve izlediği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
Bunların başında ise 146T otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 146T hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip.
BOĞAZKÖY SON DURAK KALKIŞ
1 - BOĞAZKÖY SON DURAK
Başakşehir
2 - YEŞİLPARK
Başakşehir
3 - RUMELİ CADDESİ
Başakşehir
4 - VADİ KONAKLARI
Başakşehir
5 - YASEMEN EVLERİ
Başakşehir
6 - ATASEV EVLERİ
Başakşehir
7 - BOĞAZKÖY İ.Ö.O
Başakşehir
8 - BOĞAZKÖY MER.CAMİ
Başakşehir
9 - BİZİMÇATI EVLERİ
Başakşehir
10 - TURGUT ÖZAL BULVARI
Başakşehir
11 - BOĞAZKÖY EVLERİ
Başakşehir
12 - DOĞA EVLERİ
Başakşehir
13 - ATATÜRK BULVARI
Başakşehir
14 - BOĞAZKÖY GİRİŞİ
Esenyurt
15 - YEŞİLTEPE
Esenyurt
16 - KUZEY BATI KAPISI
Esenyurt
17 - BATI KAPISI
Esenyurt
18 - FUNDA
Başakşehir
19 - KIZLI HAVUZ
Başakşehir
20 - GÜL
Başakşehir
21 - BAHÇEŞEHİR CAMİ
Başakşehir
22 - GÖLET
Başakşehir
23 - KARŞIYAKA
Başakşehir
24 - GÖLYAKA
Başakşehir
25 - ISPARTAKULE
Başakşehir
26 - ÇORUH SOKAK
Avcılar
27 - FIRAT CADDESİ
Avcılar
28 - BİZİMEVLER 1
Avcılar
29 - ISPARTAKULE BLOKLARI
Avcılar
30 - ŞEHİT TAHSİN GEREKLİ
Avcılar
31 - ŞEHİT ŞERİFE BACI Lİ
Avcılar
32 - ABDİ İPEKÇİ CADDESİ
Avcılar
33 - IŞIK OK. ISP.KAMPÜSÜ
Avcılar
34 - TAHTAKALE
Avcılar
35 - NECDET SEMKER İÖO.
Avcılar
36 - FIRIN
Avcılar
37 - ÇEŞME
Avcılar
38 - TAHTAKALE YOLU
Avcılar
39 - ŞEHİT HAKKI ARAS
Başakşehir
40 - YARIMBURGAZ YOLU
Küçükçekmece
41 - ALTINŞEHİR MEZARLIĞI
Küçükçekmece
42 - GÜNEY YANYOL
Küçükçekmece
43 - KÜÇÜKÇEKMECE TEM YOL
Küçükçekmece
44 - İMSAN SANAYİ SİTESİ
Küçükçekmece
45 - MASKO 2
Başakşehir
46 - MASKO 1
Başakşehir
47 - DEMİRCİLER SİTESİ
Başakşehir
48 - MEDİPOL ÜNİ. HAST
Bağcılar
49 - FATİH MAH. YANYOL
Bağcılar
50 - KEMALPAŞA MAHALLESİ
Bağcılar
51 - YÜZYIL KÖPRÜSÜ
Bağcılar
52 - TUNA MAHALLESİ
Esenler
53 - MEHMET AKİF ERSOY CD
Esenler
54 - BİRLİK MAHALLESİ
Esenler
55 - KAZIM KARABEKİR MAH.
Esenler
56 - ULUBATLI
Fatih
57 - BEZMİALEM VAKIF ÜNİV
Fatih
58 - İSTANBUL EMNİYET MÜD
Fatih
59 - OĞUZHAN
Fatih
60 - İSKENDERPAŞA
Fatih
61 - AKSARAY
Fatih
62 - AKSARAY İSKİ
Fatih
63 - YENİKAPI MARMARAY
Fatih
64 - LANGA-DAVUTPAŞA
Fatih
65 - YENİKAPI ETKİNLİK ALANI
Fatih
YENİKAPI ETKİNLİK ALANI KALKIŞ
1 - YENİKAPI ETKİNLİK ALANI
Fatih
2 - LANGA-DAVUTPAŞA
Fatih
3 - YENİKAPI MARMARAY
Fatih
4 - YENİKAPI TRANSİT
Fatih
5 - AKSARAY
Fatih
6 - İSKENDERPAŞA
Fatih
7 - OĞUZHAN
Fatih
8 - İSTANBUL EMNİYET MÜD
Fatih
9 - BEZMİALEM VAKIF ÜNİV
Fatih
10 - ULUBATLI
Fatih
11 - ATIŞALANI YANYOL
Esenler
12 - BİRLİK MAHALLESİ
Esenler
13 - ULUDAĞ CADDESİ
Esenler
14 - GAZİ CADDESİ
Esenler
15 - ORUÇREİS
Esenler
16 - YÜZYIL KÖPRÜSÜ
Esenler
17 - MATBAACILAR SİTESİ
Bağcılar
18 - BASIN TESİSLERİ
Bağcılar
19 - DEMİRCİLER SİTESİ
Başakşehir
20 - MASKO 1
Başakşehir
21 - MASKO 2
Başakşehir
22 - MASKO 3
Başakşehir
23 - TEM YOLU 2
Başakşehir
24 - OLİMPİYAT STADI
Başakşehir
25 - BAYRAMTEPE ÜST GEÇİT
Başakşehir
26 - ŞEHİT HAKKI ARAS
Başakşehir
27 - ESKİ İSTANBUL CAD.
Başakşehir
28 - TAHTAKALE YOLU
Avcılar
29 - ÇEŞME
Avcılar
30 - FIRIN
Avcılar
31 - NECDET SEMKER İ.Ö.O
Avcılar
32 - TAHTAKALE
Avcılar
33 - IŞIK OK. ISP.KAMPÜSÜ
Avcılar
34 - ABDİ İPEKÇİ CADDESİ
Avcılar
35 - ŞEHİT ŞERİFE BACI LİSESİ
Avcılar
36 - ŞEHİT TAHSİN GEREKLİ
Avcılar
37 - ISPARTAKULE BLOKLARI
Avcılar
38 - BİZİMEVLER 1
Avcılar
39 - FIRAT CADDESİ
Başakşehir
40 - ÇORUH SOKAK
Başakşehir
41 - ISPARTAKULE
Başakşehir
42 - GÖLYAKA
Başakşehir
43 - KARŞIYAKA
Başakşehir
44 - ALAÇAYIR
Başakşehir
45 - GÖLET
Başakşehir
46 - BAHÇEŞEHİR CAMİ
Başakşehir
47 - GÜL
Başakşehir
48 - KIZLI HAVUZ
Başakşehir
49 - FUNDA
Başakşehir
50 - BATI KAPISI
Başakşehir
51 - KUZEY BATI KAPISI
Başakşehir
52 - YEŞİLTEPE
Başakşehir
53 - BOĞAZKÖY GİRİŞİ
Esenyurt
54 - ATATÜRK BULVARI
Başakşehir
55 - DOĞA EVLERİ
Başakşehir
56 - BOĞAZKÖY EVLERİ
Başakşehir
57 - TURGUT ÖZAL BULVARI
Başakşehir
58 - BİZİMÇATI EVLERİ
Başakşehir
59 - BOĞAZKÖY MER.CAMİ
Başakşehir
60 - BOĞAZKÖY İÖO
Başakşehir
61 - ATASEV EVLERİ
Başakşehir
62 - YASEMEN EVLERİ
Başakşehir
63 - VADİ KONAKLARI
Başakşehir
64 - RUMELİ CADDESİ
Başakşehir
65 - YEŞİLPARK
Başakşehir
66 - BOĞAZKÖY SON DURAK
Başakşehir