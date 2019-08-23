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Çaldıkları inekleri arka koltukta kaçırdılar

Giriş Tarihi: 23.8.2019
Çaldıkları inekleri arka koltukta kaçırdılar
Kahramanmaraş'ta jandarmadan kaçan 2 otomobilin arka koltuğunda çalıntı 2 inek bulundu. Olay, önceki gece Kapıçam- Tevekkeli yolunda meydana geldi. Jandarma ekipleri, ard arda giden iki otomobili durdurmak istedi. Sürücüler, jandarmanın 'dur' ihtarına uymayarak, kaçmaya başladı. Kovalamaca sonrasında 2 araç bir süre sonra durdurulurken ekipler arka koltuklarda 2 inek gördü. Yapılan araştırmada, ineklerin çalıntı olduğu tespit edildi. Araçlardaki O.K. (28), U.S.
(36), H.B. (28),
M.S. (22) ve S.G. (19) ise gözaltına alındı. Jandarma, ineklerin, Çevrepınar Mahallesi'ndeki merada otlanırken, çalındığını ve sahibinin N.K. olduğunu belirledi. İnekler, sahibine teslim edilirken, 5 kişinin jandarmada sorgulandığı belirtildi.
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Çaldıkları inekleri arka koltukta kaçırdılar
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