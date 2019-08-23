Çaldıkları inekleri arka koltukta kaçırdılar

Kahramanmaraş'ta
jandarmadan
kaçan
2 otomobilin arka
koltuğunda çalıntı
2 inek bulundu.
Olay, önceki
gece Kapıçam-
Tevekkeli yolunda
meydana
geldi. Jandarma
ekipleri, ard arda
giden iki otomobili
durdurmak
istedi. Sürücüler,
jandarmanın
'dur' ihtarına
uymayarak, kaçmaya
başladı.
Kovalamaca sonrasında
2 araç bir
süre sonra durdurulurken
ekipler
arka koltuklarda
2 inek gördü.
Yapılan araştırmada,
ineklerin
çalıntı olduğu
tespit edildi.
Araçlardaki
O.K. (28), U.S.
(36), H.B. (28),
M.S. (22) ve S.G. (19) ise gözaltına alındı. Jandarma, ineklerin, Çevrepınar Mahallesi'ndeki merada otlanırken, çalındığını ve sahibinin N.K. olduğunu belirledi. İnekler, sahibine teslim edilirken, 5 kişinin jandarmada sorgulandığı belirtildi.