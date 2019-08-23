Çaldıkları inekleri arka koltukta kaçırdılar

BUGÜN NELER OLDU

Kahramanmaraş'tajandarmadankaçan2 otomobilin arkakoltuğunda çalıntı2 inek bulundu.Olay, öncekigece Kapıçam-Tevekkeli yolundameydanageldi. Jandarmaekipleri, ard ardagiden iki otomobilidurdurmakistedi. Sürücüler,jandarmanın'dur' ihtarınauymayarak, kaçmayabaşladı.Kovalamaca sonrasında2 araç birsüre sonra durdurulurkenekiplerarka koltuklarda2 inek gördü.Yapılan araştırmada,ineklerinçalıntı olduğutespit edildi.AraçlardakiO.K. (28), U.S.(36), H.B. (28),M.S. (22) ve S.G. (19) ise gözaltına alındı. Jandarma, ineklerin, Çevrepınar Mahallesi'ndeki merada otlanırken, çalındığını ve sahibinin N.K. olduğunu belirledi. İnekler, sahibine teslim edilirken, 5 kişinin jandarmada sorgulandığı belirtildi.