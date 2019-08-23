Dört yerde daha orman yangını

Muğla'nın Fethiye ilçesi Patlangıç Mahallesi'nde makilik alanda çıkan yangın helikopter, 4 arazöz, 4 tanker, iki ilk müdahale aracı ve itfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü. Alevler 1 hektar alanı kül etti. Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesi Ataköy köyünde ormanlık alanda çıkan yangında helikopter, 4 arazöz, 4 tanker, 2 ilk müdahale aracı ile müdahale edildi. Yangın söndürülürken 1.5 hektar ormanlık alan zarar gördü. Balıkesir'in Edremit ilçesinde deniz kıyısına yakın sazlık alanda çıkan yangına helikopter arasöz ve itfaiye ekipleriyle müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı. Muğla'nın Marmaris ilçesindeyse 4 günde 3'üncü orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İzmir'de ise 500 hektar ormanın kül olduğu yangında soğutma çalışmaları sürüyor.Yangının nedinin bulunması için jandarma tararfından özel sivil bir ekip kuruldu. Öte yandan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmir İl Temsilcisi Mesut Öndeş, "Bir ağaç bin nefes" projesi ile fidan dikme kampanyasına destek olacağını bildirdi. AA

ORMANI YEDİ AYRI NOKTADAN YAKMIŞLAR

BURSA'NIN Orhaneli ilçesinde 5 Ağustos'ta çıkan ve yaklaşık 145 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangınla ilgili soruşturma sürüyor. Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın "Sahada gördüğümüz 7 ayrı noktadan yangının çıkması sabotaj ihtimalini artırıyor. Orası piknik alanı değil, koru alanları. Yangının yayılma biçimi ve çıkış noktaları da bölgede kasıtlı bir dış etken olduğunu gösteriyor. Biz 1.5-2 kilometrelik alanı harita üzerinden ve helikopterle havadan incelediğimizde, birbirinden bağımsız noktalarda çıkan yangınlar kundaklama yani sabotaj ihtimalini doğruluyor" dedi. AA