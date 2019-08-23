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Emniyetin önünde kavga: 2 ölü

’un Horosan ilçesinde kızlara laf atan 2 genç ile onları uyaran adam ve yakınları emniyet müdürlüğü önünde birbirlerine girdi: 2 kişi öldü, biri polis 5 kişi yaralandı

FURKAN NEHRİ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.8.2019
Emniyetin önünde kavga: 2 ölü
Erzurum'un Horasan ilçesinde yolda yürüyen Hamza Çayakar (15) ve Baran Kan (16), kızlara laf attı. Yoldan geçen Özdemir Kaya da (45) gençleri uyarınca, taraflar arasında tartışma çıktı. Bu sırada olay yerine gelen polisler, 3 kişiyi ifadelerini almak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürdü. Birbirlerinden şikâyetçi olmayan taraflar, kısa süre sonra emniyetten çıktı. Ancak bu kez de olayı duyunca emniyetin önüne gelen iki tarafın yakınları arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, iki taraf birbirine bıçak ve silahlarla saldırdı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada Özdemir Kaya tabancayla vurulurken, Baran Kan'ın kuzeni Erol Kan ise bıçaklandı. Kavgaya ayırmak için arayan giren polis memuru Mustafa Metin Üstünkardeşler ile 4 kişi daha yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Erol Kan ve Yavuz Kaya tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaya karışanlar gözaltına alındı. İlçede, iki ailenin yaşadığı semtlerde polis güvenlik önlemleri aldı.
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