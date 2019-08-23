Kısa ve resimli Cuma mesajları ve sözleri burada! Farklı, yeni ve ayetli cuma mesajları 2019 23 Ağustos - Hayırlı Cumalar!

Hayırlı Cumalar! Mübarek Cuma gününe girmenin huzurunu paylaşıyoruz. Bugün de eller semaya açılacak ve dualarla ile ibadetler gerçekleşecek. Bu anlamlı günün coşkusunu sevdiklerine de yaşatmak ve ulaştırmak isteyen vatandaşlar, kısa, uzun, ayetli ve dualı seçenekleri ile resimli Cuma mesajları için sorgulamalarını yoğunlaştırdı. Sabah saatlerinden itibaren tebrik mesajları hakkında araştırmalar artış gösterdi. Gerek WhatsApp gerekse çeşitli sosyal medya platformları üzerinden göndermek için resimli Cuma mesajları ve sözleri araştıran Müslümanlar, yakınlarını hatırlayıp hatırlatmak istiyor.

EN GÜZEL, ANLAMLI VE YENİ RESİMLİ CUMA MESAJLARI 23 AĞUSTOS 2019

Haberimizin detaylarından, birbirinden farklı seçenekleri ile Cuma mesajları ve sözleri görsellerine ulaşabilir, dua ve ayet içerenlerini sevdiklerinize iletebilirsiniz.