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Kısa ve resimli ve sözleri burada! Farklı, ve ayetli cuma mesajları 2019 23 Ağustos - !

Bir Cuma gününe daha girmenin mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Her hafta olduğu gibi bugün de, bireyler en , anlamlı ve resimli ile sevdiklerini hatırlamayı ihmal etmiyor. Yakınları için birbirinden farklı görseller ile mesajları arayan bireyler, günün ilk saatlerinden sorgulamalarını gerçekleştiriyor. Sizler için özel olarak derlediğimiz haberimizde, kısa ve uzun seçenekleri ile ve sözleri görsellerine yer verirken; dualı ve ayetli resimleri koymayı da ihmal etmedik. İşte, 23 Ağustos 2019 için sevdiklerinize WhatsApp, Facebook, Instagram veyahut çeşitli sosyal medya üzerinden gönderebileceğiniz görseller... İşte, birbirinden farklı, ayetli ve yeni Cuma mesajları!

Giriş Tarihi: 23.8.2019 08:15 Güncelleme Tarihi: 23.8.2019 08:16
Kısa ve resimli Cuma mesajları ve sözleri burada! Farklı, yeni ve ayetli cuma mesajları 2019 23 Ağustos - Hayırlı Cumalar!

Hayırlı Cumalar! Mübarek Cuma gününe girmenin huzurunu paylaşıyoruz. Bugün de eller semaya açılacak ve dualarla ile ibadetler gerçekleşecek. Bu anlamlı günün coşkusunu sevdiklerine de yaşatmak ve ulaştırmak isteyen vatandaşlar, kısa, uzun, ayetli ve dualı seçenekleri ile resimli için sorgulamalarını yoğunlaştırdı. Sabah saatlerinden itibaren tebrik mesajları hakkında araştırmalar artış gösterdi. Gerek WhatsApp gerekse çeşitli sosyal medya platformları üzerinden göndermek için ve sözleri araştıran Müslümanlar, yakınlarını hatırlayıp hatırlatmak istiyor.

EN GÜZEL, ANLAMLI VE YENİ RESİMLİ CUMA MESAJLARI 23 AĞUSTOS 2019

Haberimizin detaylarından, birbirinden farklı seçenekleri ile ve sözleri görsellerine ulaşabilir, dua ve ayet içerenlerini sevdiklerinize iletebilirsiniz.

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Kısa ve resimli Cuma mesajları ve sözleri burada! Farklı, yeni ve ayetli cuma mesajları 2019 23 Ağustos - Hayırlı Cumalar!
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