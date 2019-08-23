Köleler Amerika’ya ayak basalı 400 yıl oldu

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Amerikakıtasında, ilk olarak 1619'da bir İngiliz korsan gemisinin 20 Afrikalı köleyi getirmesiyle başlayan köle ticaretinin üzerinden 400 yıl geçti. ABD'nin ulusal yayın kuruluşu Amerika'nın Sesi, insanlık dışı muamelelere maruz kalan kölelerin yaşadıklarını anlatan bir haber yayımladı. Buna göre, ABD'de köle ticareti İngiliz korsan gemisi White Lion'un (Beyaz Aslan) ilk kez 1619 yılı Ağustos ayında Afrikalı köleleri ABD'ye götürmesiyle başladı. El yazması kayıtlara göre gemi, Meksika'ya gitmekte olan bir Portekiz gemisinden zorla alıkonulan 20'den fazla Afrikalıyı Comfort Burnu'na bıraktı. Angola'dan gelen bu tutsaklar, koloni döneminde Virginia'ya ayak basan ilk Afrikalılar olarak kayıtlara geçti. Emory Üniversitesi'nin Trans-Atlantik Köle Ticareti Veritabanı'na göre, 1525-1866 yılları arasında 12 buçuk milyon Afrikalı tutsak, Amerika ve Karayip Adaları'na doğru yola çıkan gemilere bindirildi.Bunların 10,7 milyonu, zincirlenip gemi güvertelerinin altına sıkıştırıldıkları, aç ve susuz bırakıldıkları okyanus ötesine uzanan bu çetin yolculuğu atlatmayı başardı. Büyük çoğunluğu Brezilya ve Karayip adalarına gönderilen kölelerin 400 bine yakınıysa Amerika'ya getirildi. 1863'te Başkan Abraham Lincoln'un imzaladığı bildirgeyle ABD'deki kölelik sona erdi.