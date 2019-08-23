Mahallede psikopat dehşeti 3 ölü

Adana'da, astsubay olarak görev yaparken psikolojik sorunları nedeniyle ordudan atılan Güçlü Doğan Tanbur'u, bir süre önce eşi ve çocukları da terk etti. İyice bunalıma giren Tanbur, dün sabah cinnet getirdi. Eline tabancasını alan Tanbur Yüreğir ilçesindeki Köprülü Mahallesi'nde bulunan evinden çıkıp otomobiline bindi. Tanbur yolda karşısına çıkan ve 2 çocuğuyla motosiklette giden Hayati Özkahya'ya (37) defalarca ateş açtı. 7 yaşındaki Hatice ve 5 yaşındaki Osman şans eseri kurşunlara hedef olmadı ama babaları Hayati Özkahya'nın başına kurşun isabet etti. Özkaya olay yerinde ölürken, çevredeki vatandaşlar tarafından alınan çocuklar gözyaşlarına boğuldu. Ardından bir berbere giren saldırgan yine rastgele ateş açtı. Berberdekiler yere yatarak canlarını kurtardı. Yeniden otomobiline binen Tanbur, otomobiliyle 500 metre ilerideki kahvehaneye gitti. Otomobilden inen Tanbur, bu kez de kahvehanedekilere ateş etmeye başladı. Kahvedekiler sağa sola kaçarken, kahvehane sahibi Okan Develi ile müşterilerden Necmettin Şahinoğlu (65) kurşunlara hedef oldu. Develi ve Şahinoğlu da hayatını kaybetti. Kurşunu bitene kadar ateş eden ve daha sonra otomobiliyle kaçan saldırgan, polis tarafından kısa sürede yakalandı.

'BİZ ONA NE YAPTIK?'

Acı haberi alınca, olay yerine koşan Hayati Özkahya'nın eşi Mehpare Özkaya, gözyaşları içinde, "Kim yaptı, niye?" diye sordu. "Ayşe'nin babası" yanıtını alınca da "Biz ona ne yaptık" diye isyan etti. Saldırıya şahit olan büyük kızı ise "Bana da sıktı ama eğildim" diyerek nasıl kurtulduğunu anlattı. Eşinin cesedinin yanına gitmek isteyen Mehpare Özkahya'ya polis izin vermedi. Cesetler ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.