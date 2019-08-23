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Son dakika haberi: Böyle acayiplik görülmedi! Marketin ortasında büyük iğrençlik! O görüntüler...
Son dakika haberi: Böyle acayiplik görülmedi! Marketin ortasında büyük iğrençlik! O görüntüler...
Sakarya'nın Karasu ilçesinden gelen son dakika görüntüleri görenler büyük şaşkınlık geçirdi. Alışveriş yaptığı sırada marketin ortasına dışkısını yapan kişi, iş yerinin güvenlik kameralarına anbean kaydedildi. İşte, sosyal medyada da oldukça konuşulan haber ilişkin son dakika görüntüleri...
Giriş Tarihi: 23.8.2019 08:10Güncelleme Tarihi: 23.8.2019 08:10
Karasu'da Merkez Plaj Caddesi'ndeki markete alışveriş yapmak için gelen kişi, bir süre reyonlar arasında gezdi. Ardından kasaya ilerleyen kişi marketin ortasına dışkısını yaptı.