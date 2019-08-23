Türkiye Emine Bulut için tek yürek oldu

Kırıkkale'de yaşanan ve ülkenin gündemine oturan vahşette Emine Bulut, 10 yaşındaki kızının gözleri önünde eski eşi tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Sosyal medyada dolaşıma giren videoda, Emine Bulut'un "Ölmek istemiyorum" şeklindeki feryadı ve kızının "Anne lütfen ölme" şeklindeki yakarışları izleyenlerin yüreğini dağladı.

Olaya ilişkin videonun hızla yayılmasıyla birlikte sosyal medyada Türkiye'nin 1 numaralı gündemi Emine Bulut cinayeti oldu. Twitter'da #EmineBulut hashtagi kısa sürede rekor bir sayıya ulaşarak 1 milyon tweete konu oldu. Acı olayı konu alan diğer hashtaglerde de toplam 600 bin tweet sayısına ulaşıldı.

Sosyal medya kullanıcıları cani kocaya tepkiler yağdırırken, zanlının en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: CUMHURBAŞKANIMIZ DA BU KONUYA DEĞİNDİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Emine Bulut cinayeti ile ilgili açıklamalarda bulundu. Olaydan duydukları üzüntüyü dile getiren Çelik; Başkan Erdoğan'ın, özellikle olay anında Emine Bulut'a yardım etmek yerine görüntü alma telaşına düşenlerin yaptığı yanlış davranışa değindiğini belirtti.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığından söz konusu vahşetle ilgili yürekleri bir nebze de olsa ferahlatan bir açıklama geldi. Açıklamada, Bakanlığın dava sürecine dahil olacağı ve zanlının en ağır cezayı alması için gerekli tüm girişimlerin yapılacağı ifadelerine yer verildi.