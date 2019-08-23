Uzaklaştırma kararı yetmedi 20 kez bıçakladı!

Konya'da 4 gün önce eşiyle yaşadığı şiddetli geçimsizlik nedeniyle iki ay koruma kararı alan 3 çocuk annesi, gece mesaisinden çıkarak eve gelen eşi tarafından 20 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Karatay Belediyesinde çöp kamyonu şoförü olarak çalışan Bekir Erkol (40) 15 yıl önce Tuba Erkol(37) ile evlendi. Evliliklerinden 2'si erkek 3 çocukları dünyaya gelen çift, 4 gün önce evlerinde tartıştı. Eşinin başkası ile ilişkisinden şüphelenen Bekir Erkol, kadını darp etti. Bunun üzerine Köprübaşı Polis Merkezine giden Tuba Erkol'a, 2 ay süre ile önleyici tedbir ve koruma kararı verildi. Evden uzaklaştırılan Bekir Erkol, eşinin şikâyetini öğrenince çılgına döndü. Gece mesaisinde çalışan zanlı, sabah işten çıktıktan sonra evlerine geldi. Kapıyı açan kadın, elinde bıçakla kocasını görünce çığlık atarak uyuyan çocuklarından yardım istedi. Annesinin sesine uyanan 14 yaşındaki B., 12 yaşındaki T. ve 9 yaşındaki kızı, babalarını engellemeye çalıştı. Evden çıkarak apartman boşluğuna kaçan kadını yakalayan zanlı, göğsünden 20 kez bıçakladı. Sesleri duyan komşuların polisi araması üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Erkol'un hayatını kaybettiğini belirledi. Annesinin evine giden katil zanlısı gözaltına alındı. İfadesine başvurulan 14 yaşındaki B.E.'nin, "Babam annemi bıçaklıyordu, kollarından tutup engel olmaya çalıştık olamadık" dedi.

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