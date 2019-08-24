Ehliyetsizdi kurye yaptılar

İstanbul Arnavuyköy'de trafik kazasında ölen motosiklet sürücüsü Burak Demir'in(17) ailesi, çocuklarının çalıştığı iş yerini suçluyor. İlçede geçen cumartesi yaşanan kazada; iki aydır dürümcüde çalışan Demir bir TIR'ın altında kalarak hayatını kaybetmişti. Kazaya müdahil olan bir minibüs ise önce durmuş, sonra da hiçbir şey yapmadan olay yerinden uzaklaşmıştı. İki oğlundan birini kaybeden baba Murat Demir "Oğlum bir dürümcüde garson olarak işe girmişti. Ehliyeti olmadığı halde yağışlı havada, ona kuryelik yaptırmışlar. Servisten dönerken durak olmayan yerde yolcu alan minibüs oğlumun motoruna çarpıyor ve Burak yan şeride düşüyor. Oradan gelen TIR da onun kafasının üzerinden geçmiş" dedi. Anne Sakine Demir ise gözyaşları içinde "Oğlumu garson diye işe alıp kuryelik yaptıran ve yasak yerde yolcu alan minibüsten şikâyetçiyiz. Bu kaza değil bir cinayet" diye konuştu. SABAH'ın ulaştığı lokanta yetkilisi: Kardeşimiz bizimle işe başladığında motorcu olarak çalışmak istediğini söyledi. Biz de kendisini garson olarak aldık ve ehliyetinin alınması için gerekli evrakı hazırlayıp kursumuza gönderdik. Kendisi yağmurun yağdığı gün motorun anahtarını alıp servise çıkmış" dedi.

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