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yatan iller hangileri? 2019 maaşı ne kadar oldu?

Evinde hasta, yaşlı ve ağır engelli yakınlarına bakan, bakımlarını üstlenen kişilere yatmaya devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olarak yatırılan maaşları güncel liste halinde takip ediliyor. Türkiye genelinde bakıma muhtaç engellilerin özel bakım merkezlerinde bakımı için ödenen para tutarı 2019 yılında artış gösterdi. Peki Evde bakım maaşı yatan ve yatmayan iller hangileri? 2019 Evde bakım maaşı ne kadar oldu?

Giriş Tarihi: 24.8.2019 10:08
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2019 Evde bakım maaşı ne kadar oldu?

yatan ve yatmayan iller 2019 yılında yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Güncel liste halinde paylaşılan paraları Bakanlık tarafından Ağustos ayında il il yatırılıyor. Evde bakım maaşı alabilmek için; gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu olması gerekiyor. İşte merak edilen detaylar…

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evde bakım maaşı yatan ve yatmayan illeri öğrenmek için e devlet ekranından bakabilirsiniz. E Devlet'ten ""Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım maaşı sorgulaması gerçekleştirilebiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2019 Evde bakım maaşı ne kadar oldu?
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