MESAM’daki öfke yargıya taşındı

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ŞarkıcıMustafa Özkent'in Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM)'da yönetim kurulu üyesi olan sanatçı Ali Rıza Binboğa'yı daha önce yapmış olduğu usulsüzlükler iddiası nedeniyle dövdürmek istediği ortaya çıkınca ortalık karıştı. Özkent'in tehdit ve hakaretleri üzerine savcılığa başvuran Binboğa meslektaşı hakkında suç duyurusunda bulundu. MESAM'da görev alan tarafların yönetim konusunda aralarında oluşan sorun üzerine toplantı sırasında Anadolu popunun Frankenstein'ı olarak bilinen Mustafa Özkent'in bir konuşma yaptığı ve meslektaşı Gizem Saatçi'ye Ali Rıza Binboğa hakkında "Görevi esnasında 8.5 milyon lirayı kendi hesabına geçirmiştir, dolandırıcıdır, doğru bir organizasyonla bir sonraki aşamada Ali Rıza Binboğa'nın birkaç isimsiz şahıs bulunarak darp ettirilmesi gerekir" şeklinde sözler söylediği iddia edildi. Suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma sonucunda Mustafa Özkent hakkında 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçları kapsamında 4 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.