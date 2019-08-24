Rüyada bal görmek ne anlama gelir?

Rüyada bal görmenin anlamları görülen rüyadaki bazı unsurlara göre değişebiliyor. Genellikle olumlu olarak yorumlanan bu rüyayı görenler internet üzerinden araştırıyor. Rüyada bal görmek ne anlama geliyor? Sorunun cevabı haberimizde…

RÜYADA BAL GÖRMEK NE ANLAMA GELİYOR?

Bal ile ilgili görülen rüyalar değişik şekillerde yorumlanmaktadır.Bir kimsenin rüyasında bal görmesi; o kimsenin eline helâl tarafından mal ve para geçeceğine işaret eder. Dindar kimselerin rüyalarında bal görmelerinin din neyi emrediyorsa onu yaptıklarına, yasak ettiği şeylerden de sakındıklarına, aynı zamanda başkalarına da yeri geldikçe nasihatlerde bulunduklarına işaret eder.Dindar olmayan kimselerin rüyalarında bal görmeleri; yorulmadan ve sıkıntı çekmeden mal ve para sahibi olacaklarına yorumlanır.

Bir başka tabire göre: Bir kimsenin rüyasında gökten bal yağdığını görmesi; o kimsenin dinine olan bağlılığına ve ülke genelinde bolluğa ve berekete, kişinin rüyasında bal şerbeti içtiğini görmesi; o kimsenin arzu ve isteklerine kavuşacağına, rüyasında bal yaladığını görmesi; o kimsenin evleneceğine delalet eder.Rüyanızda süzülmüş bal görmeniz; iyiliğinize ve sıkıntılarınızdan kurtulacağınıza, bal yediğinizi görmeniz; zengin olup bolluğa ereceğinize, hasta iseniz şifa bulup iyileşeceğinize, bal sattığınızı görmeniz; uzaktan bir haber alacağınıza, bal satın aldığınızı görmeniz; ödül kazanacağınıza delalet eder.

Dindar insan için dinin özünü ve ruhunu anlamaktır. Salih amele, Dünya ehli için zahmetsiz kazanca ve külfetsiz ganimete işaret eder.

Rüyada bal görmek; Bir yerden gelecek olan helâl bir mal veya helâl mirastır. Din ve iman kuvvetine, zahmetsizce elde edilecek rızka, güzel amellere ve ele geçecek paranın işaretidir. Rüyada balın görülmesi zenginlik anlamına gelmektedir. Bal gören din ve iman şevkine, Kur'an-ı Kerim okumaya ve güzel amellere erişir. Dünya ehli birin rüyasında bal görmesi, zahmetsiz elde edilecek rızık ile yorumlanır.