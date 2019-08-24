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Salıpazarı’nı vurdu 2 ölü

Şiddetli yağış ’un Salıpazarı ilçesinde sele neden oldu. Dereler taştı, heyelan meydana geldi. 1 kişi sele kapılarak 1 kişi de toprak altında kalarak öldü. Devlet hastanesini su bastı

Giriş Tarihi: 24.8.2019
Salıpazarı’nı sel vurdu 2 ölü
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde etkili olan sel derelerin taşmasına neden oldu. Kırgıl Mahallesi Karşı mevkisinde debisi yükselen derenin karşısına geçmeye çalışan Ahmet Yıldız (60) akıntıya kapıldı. Bir süre sürüklenen ve çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Yıldız yaşamını yitirdi. Albak Mahallesi'nde ise yağış heyelana neden oldu. Bilal Arslan (35) toprak altında kaldı. Vatandaşların çabasıyla enkazdan çıkarılan Arslan hayatını kaybetti. Sağanak nedeniyle Salıpazarı Devlet Hastanesi'nin zemin katı, tekstil fabrikası ile ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi. Samsun Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile AFAD ekiplerince çalışma başlatıldı. Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, saat 11.00 sıralarında ilçede şiddetli sağanak başladığını söyledi. İlçenin yukarı mahallelerinde çok büyük bir taşkın yaşandığını belirten Akgül, "Şu anda bilinen 2 can kaybımız var. Şehir merkezinde köprü üzerini aşan su, şehir merkezinin içinden tekstil fabrikamız, hastanemiz ve esnafımızda büyük hasar oluşturdu. İnşallah başka can kaybı olmaz" dedi. SABAH
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Salıpazarı’nı sel vurdu 2 ölü
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