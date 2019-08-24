Son dakika haberi: Eski kocası tarafından vahşice öldürülen Emine Bulut'un videosu kan dondurdu! ''Ne olur ölme anne..."

Kadına şiddet yine can aldı! Kırıkkale'de yaşanan kan donduran cinayette Emine Bulut, 4 yıl önce boşandığı eşi Fedai Baran tarafından defalarca kez bıçaklandı, olay anında Emine Bulut'un yanındaki 10 yaşındaki kızı F.B.B'nin annesini o halde görüşü ve "lütfen ölme anne" diye haykırışı herkesi hüzne boğdu. Emine Bulut video herkes tarafından araştırılıyor, bu olaydan sonra Konya'da da 9 yaşında kızı olan Tuba Erkol, eşi tarafından 20 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Aile Bakanlığı'ndan açıklama geldi: Failin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olacağız."