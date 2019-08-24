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haberi: Eski kocası tarafından vahşice öldürülen 'un videosu kan dondurdu! ''Ne olur ölme anne..."

Türkiye'nin gündemini sarsan cinayetinden ayrıntıları geliyor. Sosyal medyada en çok konuşulan Emine Bulut videosu kan dondurdu. Videoda talihsiz kadının çığlıklarla "ölmek istemiyorum" diye bağırışı ve 10 yaşındaki kızının "anne ne olur ölme" diye haykırışı kulaklarda çınlıyor. Arama motoru Google'da günün en çok araştırılan konusu da oldu; tüyler ürpertici olayla ilgili son dakika gelişmeleri üst üste geliyor. HABERİN İÇİNDE SÖZ KONUSU VİDEOYU İZLEYEBİLİRSİNİZ (HASSAS İÇERİK)

Giriş Tarihi: 24.8.2019 08:40 Güncelleme Tarihi: 24.8.2019 08:40
Son dakika haberi: Eski kocası tarafından vahşice öldürülen Emine Bulut'un videosu kan dondurdu! ''Ne olur ölme anne...

Kadına şiddet yine can aldı! Kırıkkale'de yaşanan kan donduran cinayette , 4 yıl önce boşandığı eşi tarafından defalarca kez bıçaklandı, olay anında Emine Bulut'un yanındaki 10 yaşındaki kızı F.B.B'nin annesini o halde görüşü ve "lütfen ölme anne" diye haykırışı herkesi hüzne boğdu. herkes tarafından araştırılıyor, bu olaydan sonra Konya'da da 9 yaşında kızı olan Tuba Erkol, eşi tarafından 20 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Aile Bakanlığı'ndan açıklama geldi: Failin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olacağız."

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Son dakika haberi: Eski kocası tarafından vahşice öldürülen Emine Bulut'un videosu kan dondurdu! ''Ne olur ölme anne..."
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