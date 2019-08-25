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Dışarıyı izlerken pencereden düştü

Giriş Tarihi: 25.8.2019
Dışarıyı izlerken pencereden düştü
Beyoğlu'nda, pencereden dışarıyı izleyen 5 yaşındaki çocuk, dengesini kaybederek düştü. Olay önceki gün Hasköy Piripaşa Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aytuğ, ikinci kattaki evlerinin penceresini açtı. Sokağı izlemeye başladı. O esnada dengesini kaybetti. 3 metre yüksekten yüz üstü düştü. O esnada mutfakta olan anne, oğlunu yerde hareketsiz görünce baygınlık geçirdi. Mahalleli durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Hastaneye kaldırılan küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Dışarıyı izlerken pencereden düştü
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