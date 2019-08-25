Fatih’in eğitim gördüğü medreseyi Bakan açtı

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Edirne'de, restorasyonu tamamlanan, Fatih Sultan Mehmet'in de eğitim aldığı Saatli Medrese'nin açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptı. Edirne'deki önemli eğitim kurumlarının başında gösterilen, Mimar Sinan'ın ustası Müslihiddin Ağa tarafından inşa edilen Üç Şerefeli Cami'nin yanı başında 2. Murat zamanında yaptırılan, Fatih Sultan Mehmet'in de eğitim aldığı Saatli Medrese kapsamlı bir restorasyondan geçti. Bakan Ersoy açılış töreninde yaptığı konuşmada, Osmanlı'nın başkenti olma ağırlığını taşıyan Edirne'nin bunu bütün azameti ve tarihi dokusuyla sergilediğini söyledi. Osmanlı'nın en kudretli döneminin nişanı olan Selimiye Camisi başta olmak üzere, Edirne'nin her köşesinin geçmişin görkemine, kültürün zenginliğine ve medeniyetin büyüklüğüne işaret ettiğini aktaran Bakan Ersoy, "Bu zenginliğin Edirne ve Türkiye için hak ettiği seviyede bir değere, bir kazanca dönüşmesi için çalışıyoruz. Tarih, Türkiye'nin yeni turizm anlayışında, en önemli başlıklardan biridir" dedi. AA