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'de balkonda otururken başından vurulan kadın ağır yaralandı

'de evinin balkonunda otururken silahla başından vurulan kadın ağır yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.8.2019 06:54 Güncelleme Tarihi: 26.8.2019 06:55
İzmir'de balkonda otururken başından vurulan kadın ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre, Buca ilçesi Yıldız Mahallesi'nde iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

Evinin balkonunda oturan Meryem U. (23) kavga sırasında silahla ateş edilmesi üzerine başından yaralandı.

Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen H.Ç. olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Meryem U'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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İzmir'de balkonda otururken başından vurulan kadın ağır yaralandı
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