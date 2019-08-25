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haberi: 'u vahşice öldüren 'ın Whatsapp mesajları günyüzüne çıktı! İşte detaylar

'un eski kocası tarafından vahşice öldürülmesine ilişkin olay hakkında haberleri gelmeye devam ediyor. Kırıkkale'de yaşanan acı olay tüm Türkiye'yi yasa boğarken Fedai Varan için hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu. Edinilen son dakika bilgisine göre, Varan'ın eski eşi Emine Bulut'u öldürmeden önce Whatsapp aracılığıyla telefonuna attığı mesajlar günyüzüne çıktı. Öte yadan, savcılık iddianaması ile Fedai Varan hakkında istenen hapis cezası da belli oldu.

Giriş Tarihi: 25.8.2019 19:01 Güncelleme Tarihi: 25.8.2019 19:01
Son dakika haberi: Emine Bulut'u vahşice öldüren Fedai Varan'ın Whatsapp mesajları günyüzüne çıktı! İşte detaylar

Türkiye'yi yasa boğan olaya ilişkin haberleri gelmeye devam ediyor... Kırıkkale'de 10 yaşındaki küçük kızının yanında annesi 'u vahşice katleden 'ın olaya ilişkin son mesajları ortaya çıktı. Kahreden olaya ilişkin iddianame savcılık tarafından jet hızıyla hazırlanırken baba Fedai Varan'a istenen ceza da belli oldu.

FEDAİ VARAN'IN EMİNE BULUT'U ÖLDÜRMEDEN ÖNCEKİ SON MESAJI ORTAYA ÇIKTI!

Edinilen son dakika bilgisine göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 yaşındaki küçük kızının yanında annesi Emine Bulut'u (38) vahşice öldüren baba Fedai Varan (43) için hazırladığı iddianameyi Ağır Ceza Mahkemesine sundu. Öte yandan, katil zanlısının Bulut'u takip ettiği sırada Whatsapp uygulaması üzerinden attığı mesajlar günyüzüne çıktı.

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Son dakika haberi: Emine Bulut'u vahşice öldüren Fedai Varan'ın Whatsapp mesajları günyüzüne çıktı! İşte detaylar
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