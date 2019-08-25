Son dakika haberi: Emine Bulut'u vahşice öldüren Fedai Varan'ın Whatsapp mesajları günyüzüne çıktı! İşte detaylar

Türkiye'yi yasa boğan olaya ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Kırıkkale'de 10 yaşındaki küçük kızının yanında annesi Emine Bulut'u vahşice katleden Fedai Varan'ın olaya ilişkin son mesajları ortaya çıktı. Kahreden olaya ilişkin iddianame savcılık tarafından jet hızıyla hazırlanırken baba Fedai Varan'a istenen ceza da belli oldu.

FEDAİ VARAN'IN EMİNE BULUT'U ÖLDÜRMEDEN ÖNCEKİ SON MESAJI ORTAYA ÇIKTI!

Edinilen son dakika bilgisine göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 yaşındaki küçük kızının yanında annesi Emine Bulut'u (38) vahşice öldüren baba Fedai Varan (43) için hazırladığı iddianameyi Ağır Ceza Mahkemesine sundu. Öte yandan, katil zanlısının Bulut'u takip ettiği sırada Whatsapp uygulaması üzerinden attığı mesajlar günyüzüne çıktı.