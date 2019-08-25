Son dakika haberi: Genç kadının arkasından aniden yaklaştı ve... O görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı

Emine Bulut'un kızının gözleri önünde eski eşi Fedai Varan tarafından vahşice katledilmesinin yankıları sürerken İstanbul'dan da kadına şiddet konusunda bir son dakika haberi geldi. Bir markette çalışarak yaşamını sürdürmekte olan Azime T., erkek çalışma arkadaşı tarafından saldırıya uğradı. Kamera kayıtlarını sosyal medya hesabı üzerinden yayınlayan genç kadın, yardım çığlığında bulundu.

Olayın polise aktarılmasının ardından mahkeme süreci başlarken, saldırgan hakkında flaş bir son dakika gelişmesi yaşandı. İşte, o görüntüler ve habere ilişkin çarpıcı detaylar;