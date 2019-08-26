20 bıçak darbesi ile öldürülen Tuğba’nın acı hikayesi..

Tuba Erkol, Konya Karatay'daki evlerinde cani eşi tarafından üç çocuğunun gözü önünde 20 bıçak darbesi ile öldürüldü.

Dün toprağa verilen 37 yaşındaki Tuğba Erkol'un yakınları genç kadının acı dolu yaşamı hakkında SABAH'a çarpıcı bilgiler verdi.

Tuğba, çok becerikli iffetli biri idi. 16 yıl önce şuan 40 yaşında olan Birol Erkol ile talihsiz bir evlilik yapmıştı. Eşi tarafından aldatılıyor üstelik de dövülüyordu.





SON DAYAĞI PAZAR GÜNÜ ATTI

Birçok defa baba evine geldi ise de cani koca rol yapıp yalvararak barışmayı başardı. En son geçtiğimiz hafta Pazar günü gece yarısı yine eşini döven Birol Erkon birde sokağa attı.

Tuğba polise gitti ve hastaneye sevk edildiğinde kolunun üç yerinden çıkık tespit edildi. Rapor aldı ve adli makamlardan Birol Erkol hakkında 2 ay boyunca evine uzaklaştırma çıkarttı.

Yine de güvenli gördüğü baba evine geldi üç çocuğu ile... Üç gün kaldı. Cani her gün gelir barışma için yalvardı. Bu kez ayrılmaya kararlıydı. Çarşamba gecesi anne ve babasına, 'Ben evine gidiyorum, haklı iken haksız olmayayım nasıl olsa uzaklaştırma aldım eve gelemez' dedi ve üç çocuğu ile evine döndü.

UZAKLAŞTIRMA KARARINA RAĞMEN

O sabah mesaiden çıkan Birol Erkol saat 8.30'da eve gelir. Tuğba almak istemez, 'eşyalarımı alıp çıkacağım' der. İstemeden eve alır. Eve girer girmez yine tartışma başlar ve tartışma üzerine çocuklar uyanır. Çocuklarının gözü önünde yanında getirdiği bıçağı defalarca saplar Tuba'ya... Kadın can havli ile apartman önüne kaçar ama nafile. Gözü dönmüş adam peşini bırakmaz. Büyük oğlu engel olmaya çalışır ama en son darbeyi asansör önünde vurur. Tam 20 bıçak darbesi indirmiştirtir... Büyük oğlunun eli de kesilmiştir.

YARDIM ÇIĞLIKLARI ATAR AMA...

Annelerinin başındaki çocuklara 'anneniz öldü yardım çağırmanızda nafile' der ve iki oğlunu alarak kaçar. Annesinin evinde yakalanır. Olay tam yarım saat sürer, annesi için çırpınan küçük kızı Müşerref, apartman da bütün zillere basar 'yardım edin' diye. İddiaya göre kimse çıkmaz, olayın sonu apartman boşluğunda olur, öldükten sonra çıkar komşular.





ANNESİNİN CESEDİNE SARILMIŞ HALDE BULUNDU

9,11 ve 13 yaşındaki çocuklar anneanne ve dedenin yanına emanet edilirken kız çocuğu, 'kan kusuyorum' diye halüsinasyon görüyor. Çünkü annesinin son anlarında kan kustuğunu görmüştür.

Zaten Polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldiklerinde küçük kız Müşerref annesinin cansız bedenine sarılmış halde bulunur.

1 EKİM'DE DURUŞMASI VARDI

Küçük kızın telefon kayıtlarından babasının annesini aldattığını birkaç ay önce ortaya çıkarmıştır. Tuğba bu delil üzerine boşanma davası açmıştır, ailesinden bile habersiz... Bir tek ablasının bildiği davanın duruşması 1 Ekim dedir.