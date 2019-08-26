Kavgada kocasını öldürdü

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Güngören'de yaşayan Hülya Ören kocası Kadir Ören'i bıçakla öldürdü. Olay, dün saat 19.15'te Maraşal Fevzi Çakmak Mahallesi Mızrak Sokak'taki bir evde meydana geldi. Aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan Hülya Ören ile Kadir Ören arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Hülya Ören eline aldığı bıçakla kocasını bıçakladı. Evden gelen sesleri duyan komşuları, sağlık ve polis ekiplerini aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kocasının cansız bedeni başında bekleyen kadını gözaltına aldı. Hülya Ören ise emniyetteki ilk ifadesinde yaklaşık 1 yıldır evli olduğu eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşadığını, önceki gece birlikte alkol aldıktan sonra tartıştıklarını, gün içinde de tartışmanın devam ettiğini ve eşinin kendisine şiddet uygulaması neticesinde bıçakladığını söylediği öğrenildi.