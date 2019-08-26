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HABER... Facebook’tan erkeklere çıplak fotoğraflarını gönderen kız tutuklandı!

Tüm dünyada çok konuşulan bir haberi ’dan geldi. Bir kız, yine aynı sınıfta okuyan başka bir kız arkadaşı adına sahte hesap açtı. üzerinden arkadaşının nişanlısı başta olmak üzere birçok erkeğe çıplak fotoğraflarını gönderen kızın kimliği ve IP adresi tespit edildi. 22 Ağustos 2019 Perşembe günü başka bir kızın erkek arkadaşına bir dizi cinsel mesaj gönderdiği için tutuklandı. İşte dikkat çeken son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 26.8.2019 10:02 Güncelleme Tarihi: 26.8.2019 10:02
SON DAKİKA HABER... Facebook’tan erkeklere çıplak fotoğraflarını gönderen kız tutuklandı!

Olay, geçtiğimiz hafta 'da yaşandı. Polis yetkililerinin verdiği bilgilere göre üniversite öğrencisi bir kız, sınıf arkadaşının nişanlısına çıplak fotoğraflarını gönderdiği için Keşmir siber suçlar polisi tarafından yakalandı. Şüpheli, Jammu ve Keşmir polisi tarafından tutuklandı. İfadelere göre, kurban mesajları farketmeden birkaç ay önce erkek arkadaşıyla nişanlanmıştı. Kurban memurlara, birinin kendi adına sahte bir Facebook profili oluşturduğunu ve bu hesap üzerinden başkalarına cinsel içerikli fotoğraflar gönderildiğini söyledi. Polis memurlarına, mesajların kurbanın nişanlısına da gönderildiği bilgisi verildi.

İşte skandal olayın detayları...

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SON DAKİKA HABER... Facebook’tan erkeklere çıplak fotoğraflarını gönderen kız tutuklandı!
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