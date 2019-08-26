SON DAKİKA HABER... Facebook’tan erkeklere çıplak fotoğraflarını gönderen kız tutuklandı!

Olay, geçtiğimiz hafta Hindistan'da yaşandı. Polis yetkililerinin verdiği bilgilere göre üniversite öğrencisi bir kız, sınıf arkadaşının nişanlısına çıplak fotoğraflarını gönderdiği için Keşmir siber suçlar polisi tarafından yakalandı. Şüpheli, Jammu ve Keşmir polisi tarafından tutuklandı. İfadelere göre, kurban mesajları farketmeden birkaç ay önce erkek arkadaşıyla nişanlanmıştı. Kurban memurlara, birinin kendi adına sahte bir Facebook profili oluşturduğunu ve bu hesap üzerinden başkalarına cinsel içerikli fotoğraflar gönderildiğini söyledi. Polis memurlarına, mesajların kurbanın nişanlısına da gönderildiği bilgisi verildi.

İşte skandal olayın detayları...