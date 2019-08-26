Tartıştığı karısını parkta vurdu

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Malatya'da, Erdem K., boşanma aşamasında olduğu eşi Kader K.'yı (23), tabancayla vurarak yaraladı. Olay, dün akşam Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hürriyet Parkı'nda gezen Kader K., boşanma aşamasında olduğu eşi Erdem K.'yı gördü ve ikili arasında tartışma çıktı. Erdem K., yanındaki tabancayla eşine ateş açtı. Kanlar içinde yere yığılan kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.