Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Edremit'te sazlık alanda yangın

'te sazlık alanda

'in ilçesinde sazlık alanda çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangının ilk belirlemelere göre yaklaşık 5 hektarlık alanda etkili olduğu öğrenildi

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.8.2019 04:15
Edremit'te sazlık alanda yangın

Edremit ilçesinin Altınkum mahallesi sınırları içerisinde kalan sazlık alanda saat 01.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin durumu itfaiyeve polise haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Edremit, Zeytinli ve Burhaniye itfaiyelerine bağlı ekipler, 14 itfaiye aracı ve 2 iş makinesiyle alevlere müdahale etti. Polis ekipleri de bu sırada, Edremit-Burhaniye arasında ulaşımı sağlayan tali yolu trafiğe kapattı.

Müdahalelere rağmen kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan ve yazlık konutlara yaklaşan alevler, itfaiye ekiperinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın yaklaşık 5 hektarlık alanda etkili olurken, soğutma çalışmaları sürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Edremit'te sazlık alanda yangın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN