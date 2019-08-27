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'un katili 'ya nakledildi

'de, eski eşi 'u 10 yaşındaki kız çocuğunun yanında öldüren cinayet zanlısı F.V, 'ya nakledildi

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.8.2019 09:56 Güncelleme Tarihi: 27.8.2019 10:04
Emine Bulut'un katili Bolu'ya nakledildi

F.V, tutuklu bulunduğu Kırıkkale Hacılar F Tipi Cezaevinden alınarak, Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi.

F.V. (43), 18 Ağustos Pazar günü Menderes Caddesi'ndeki bir lokantada eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kız çocuğunun gözü önünde boğazından bıçaklamıştı. Emine Bulut, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, kaçan F.V. ise Bahşılı ilçesi girişinde polis ekiplerince yakalanmıştı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının, cinayet zanlısı F.V. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianame Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

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Emine Bulut'un katili Bolu'ya nakledildi
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