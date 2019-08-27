Eski kilisede defineci talanı

İstanbul Sarıyer ilçesine bağlı Gümüşdere köyü, mübadele döneminde Rumların kaldığı köy olarak biliniyor. 2 bin nüfuslu köye 1923-24 mübadelesinden sonra Selanik'ten getirilen Müslüman Türkler yerleştirildi. O dönem Rumların kullandığı kilise, köyde Rum kalmadığı için bir süre cami olarak kullanıldı. Daha sonra kaderine terk edilen kilise, şu an harabe halde depo olarak kullanılıyor. Define avcıları ise, etrafında herhangi bir Hıristiyan mezarlığı kalmamasına rağmen kilisenin her tarafını delik deşik ediyor. Defineciler, kilisenin içinde 4-5 metre derinliğinde çukurlar kazanarak hazine ararken, yıkılmak üzere olan eski yapı tehlike de arz ediyor.

İstanbul Sarıyer'de tarihi kilisede defineci terörü!

'GECE KAZMIŞLAR'

Köyde oturan 82 yaşındaki İbrahim Çakır, bir dönem kazı için çok sayıda kişinin geldiğini belirterek, "Ben Selanik göçmeniyim. Oradaki mallarımızı bıraktık, buraya geldik. Rumlardan kalma kilisenin 200 yıllık bir geçmiş vardır. İçini defineciler kazdı, delik deşik etti. Kazı için çok adam geldi gitti. İçerisi berbat oldu. Oda gibi bir yer vardı, orayı hep bozmuşlar. İçeride altın aramışlar. Geceleri kapıyı kilitleyip çalışmışlar" ifadelerini kullandı.

Başka bir köy sakini ise şunları söyledi: "Defineciler hep kazıyorlar, hiçbir şey de bulamıyorlar. Gece kazıyorlarmış. Kimler, neden yapıyor, bilmiyoruz. Bir iki kere kazı yapıldığına dair şikayet geldi. Jandarma baskın yaptı, ama kimseyi bulamadılar. Tabii orası kilise olunca, burada yaşayan Rumların en çok güvendiği yer olarak biliyorlar. O yüzden kaçarken altınları oraya sakladıklarını sanan defineciler kazı yapıyor. İçeride tüneller var. Dört ayrı yere çıkışı var. Tünellerden biri kahvenin meydanına çıkıyor. Diğerleri ise bilinmiyor. Selanik'ten bazen Rumlar ellerinde harita ile kiliseyi görmeye geliyorlar. Ama sadece bir harabeyle karşılaşınca geri dönüyorlar. Umarım yakın zamanda aslına uygun tadilatı yapılır. Bu sayede köyümüz daha çok tanınır ve gelişmesine faydası olur."

'RESTORE EDİLMELİ'

Gümüşdere köyü Muhtarı Günay Yazıcı, atıl durumda bulunan kilise ile ilgili Milliyet'e şu açıklamada bulundu: "Defineciler tarafından talan edildi. İçeride hiçbir şey olmamasına rağmen kazıyorlar. Tarihi bir yer görmesinler. İçeri giren çıkan belli değil. Hem de yıkılmak üzere olduğu için tehlike arz ediyor. Restore edilerek güzel bir kütüphane veya kültür evi olabilir. Birkaç yere başvurdum. Gerekli yazışmaları yapıyoruz. Bir an evvel oraya bir şeyler yapılması lazım. Turizm ve Kültür Bakanlığı'na da restore edilmesi için gerekli çalışmaların yapılması için başvuracağım."