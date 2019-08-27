Katilin iyi hali mi olur?

Kırıkkale'de eski eşi Fedai Baran(43) tarafından 10 yaşındaki kızının gözleri önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un(38) "Ölmek istemiyorum" çığlığı toplum vicdanını derinden yaraladı. Yaşanan bu cinayet, toplumsal duyarlılığı artırdı. Ancak sürekli işlenen cinayetler, kırmızı alarm noktasına geldi. O kadar ki Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu verilerine göre bu yılın ilk 7 ayında Türkiye genelinde 285 kadın öldürüldü. Sadece temmuzda katledilen kadın sayısı 31. Uzmanlar SABAH'a artan kadın cinayetlerini değerlendirdi. Uzmanlara göre; cezalar artabilir, hücre cezası verilebilir ama asıl önemli olan eğitim ve yasaların uygulanması. İşte özetle uzman görüşleri:

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AĞIR MÜEBBET ŞART

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Şükran Eroğlu: Kadın cinayetlerinde iyi hal indirimi, haksız tahrik indirimi uygulanmaması gerektiğini biz defalarca söyledik. Cezaları bu şekilde uygular, indirim yapmaz ve af kapsamına da almazsanız ömür boyu içeride yatacağını bilen bir kişi önce oturup bir düşünür. 'Pişman oldum' demiş, iyi hal ya da haksız tahrik indirimi uygulanan bir kişinin cezası müebbete ya da 24-25 yıla düşüyor. Ondan sonra da bir af çıkarılıyor. Bu adamlar 4-5 yıl sonra dışarı çıkıyor. Bu bir adalet midir? Halen bu kişilere 'aile babası' diyorlar. Hangi aile? Emine Bulut 4 yıl önce boşanmış. Ayşe Paşalı 8 yıl önce boşanmış. Ortada bir aile yok. Hala 'aile babası, aile babası' diye yazılıyor. Hangi baba evladının gözünün önünde annesini katleder? Kesinlikli af kapsamına alınmasın ve mutlaka ağır müebbet hapis cezası verilsin.

Münevver Karabulut'un avukatı Rezzan Epözdemir: Toplumda şiddetin kanıksanmış olması; "bana dokunmayan yılan bin yaşasın"cılık felsefesi, son olayda da bunu gördük. Bu konular açıldığında hep kimyasal hadımdan bahsediliyor. Asıl Türkiye'nin ihtiyacı olan hadım, zihinsel hadım. Şiddet gören bir kadın için "Mutlaka bir sebebi vardır" deniyor. Meşrulaşmaması lazım. 6284'te koruyucu ve önleyici tedbirler var. Evden uzaklaştırma işyerinden uzaklaştırma var. Birçok hukuki tedbir var.

Avukat Merve Mısır: Yaşanan şiddetin cinsiyet eşitsizliği olduğunu düşünüyorum. Haksız tahrik indirimi bazen kadın boşanmak istediğinde bile uygulanıyor. Ayrıca televizyonlarda gösterilen şiddete RTÜK müdahale etmiyor, etmeli. Bir erkeğin sevgisi bir kadına karşı şiddetle gösterilemez. İdam çözüm değil 6284 sayılı koruma kanuna göre kadının takip edilmemesi gibi hususlar var. Yakın koruma gibi önlemler olmalı.

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Av. Prof. Dr. Çetin Arslan: Ancak ceza hukuku yaptırımlarının son çare olduğu, esas olanın bu konudaki uygun ortam ile kültürel yatkınlığın ortadan kaldırılması olduğu da gözden kaçırılmamalı.



O BİLE 'İYİ HAL' İNDİRİMİ ALDI

Emine Bulut vakasının bir benzeri, Adana Seyhan'da 2002'de yaşanmıştı. Ayşegül P., birlikte yaşadığı Aydın Kara tarafından 7 yaşındaki oğlunun gözleri önünde 52 yerinden bıçaklanmıştı. Ayşegül P. şans eseri kurtulmuştu. Kara, 'Canavarca his saikiyle öldürmeye tam teşebbüs suçundan müebbet hapis cezası" ile yargılanmıştı. Ayşegül P., çocuklarının geleceğinden korktuğu için hakkındaki şikâyetinden vazgeçmişti. Mahkeme eylemin teşebbüs halinde kalması nedeniyle cezayı 20 yıl ağır hapse, sanığın 'iyi hali' de göz önünde bulundurularak 12 yıl 6 ay ağır hapis cezasına indirmişti. Kara, 5 yıl hapis yatıp çıktı.







Ali OKTAY-Ayşe Zuhal ŞAHİN-Ertan ÖZTÜRK-Merve BİLKAY-Murat KARAMAN / SABAH