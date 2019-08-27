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Kayıp genç iş hanında ölü bulundu

Giriş Tarihi: 27.8.2019
Kayıp genç iş hanında ölü bulundu
Yalova'da kendisinden 2 gündür haber alınamayan Ümit Kaya (22), bir iş hanının bodrum katında ölü bulundu. Kaya'nın ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek. Ailesinin 2 gündür haber alamadığı Ümit Kaya, bdün vatandaşlar tarafından Rüstempaşa Mahallesi Huzur Sokak'taki Arı İş Hanı'nın bodrum katında yerde yatarken bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Ümit Kaya'nın öldüğünü belirledi. Haberi alır almaz iş hanına gelen gencin yakınları, sinir krizi geçirdi. Elektrik akımına kapılarak ölmüş olabileceği bildirilen gencin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ile ortaya çıkacak.
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Kayıp genç iş hanında ölü bulundu
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