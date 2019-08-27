Rüyada zeytin görmek ne anlama gelir? Rüyada zeytin bahçesi görmek

Rüyada zeytin görmek vatandaşların sıklıkla araştırdığı rüya tabirlerinden biri oldı. İnsanlar rüyada zeytin görmek,zeytin çekirdeği, zeytin dalı, zeytin bahçesi vb. Görmek ne anlama geliyor öğrenmek istiyorlar. Rüyada zeytin görmek ne anlama geliyor? Sorunun cevabı haberimizde...

RÜYADA ZEYTİN GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada zeytin görmek için helal ve alın teri ile kazanılmış paranın sembolü denmektedir. Bir kazancın habercisidir. Rüyayı gören kişi fakir ise maddi kazançlar, mal ve mülklerin müjdecisi, rüyayı gören kişi öğrenciyse bilim ve bilgeliğin habercisidir. Rüyada görülen zeytinin rengine göre rüyanın anlamı değişiyor. Rüyada siyah zeytin görmek orta direk bir bütçeye işaret ederken yeşil zeytin görmek bolluğa, berekete, zenginliğe ve servet sahibi olmaya işaret eder.

RÜYADA ZEYTİN DALI GÖRMEK

Rüyada zeytin dalı görmek uzun süredir küs olunan bir kişiyle barışmaya ve yaşanmış olan kırgınlıkların son bulup barış sağlanacağına yorumlanır. Bu rüya sağlıklı bir yaşama neşe ve sevince işarettir. Bunun yanında rüyada zeytin dalı görmek bir takım yenilikler yaşayacağına alamet olarak da yorumlanır. Çocuksuz birisi için bu rüya karlı işlere girişmeye, yeteneğe ve olumlu tabiriyle ün kazanmasına alamet eder.

RÜYADA ZEYTİN BAHÇESİ GÖRMEK

Rüyayı gören kişinin, iş hayatında ve aile hayatında kendisini çok mutlu edecek bazı olaylar ile karşılaşacağına, bu sayede uzun zamandan beri yaşadığı büyük bir üzüntünün son bulacağına, sevdiği ve değer verdiği bir kişi yüzünden çok kötü bir duruma düşeceğine, bu yüzden işlerinde zamanlama hatası yapacağına, hatadan dolayı zarar edeceğine ancak daha sonra işlerini toparlayacağına delalet eder.