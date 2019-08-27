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'da ahlak operasyonu: 15 gözaltı

’da toplumun ahlaki değerlerine ve yasal prosedürlere aykırı hareket eden iki iş yerine düzenlenen operasyonda 15 kadın gözaltına alındı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.8.2019 15:04 Güncelleme Tarihi: 27.8.2019 15:49
Şanlıurfa'da ahlak operasyonu: 15 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde yasa dışı olarak kadınları konsomatris olarak çalıştırıp toplumun ahlaki değerlerine ve yasal prosedürlere aykırı hareket eden iki iş yerine operasyon düzenledi.

15 KADIN GÖZALTINA ALINDI

Yapılan operasyonda bir iş yerinde 10, diğer iş yerinde 5 olmak üzere 15 kadın gözaltına alındı. Kadınlardan yabancı uyruklu olanlar sınır dışı işlemleri için ilgili kuruma teslim edildi. İş yeri sahiplerine cezai işlem uygulandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'da ahlak operasyonu: 15 gözaltı

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Şanlıurfa'da ahlak operasyonu: 15 gözaltı
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