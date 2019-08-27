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Son dakika: Araç yangını ’te trafiği durma noktasına getirdi!

Beylikdüzü’nde Karayolu’nda bir araçta çıkan itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, trafik durma noktasına geldi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.8.2019 23:20

Alınan bilgiye göre, saat 19.00 sıralarında E-5 Karayolu Beylikdüzü mevkiinde seyir halindeki Doğan Tonta idaresindeki 01 CHA 92 plakalı otomobilin aküsü bir anda alev alarak yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın motor bölümünü sararken, sürücü aracından inerek yangına müdahale etmeye çalıştı. Yangını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri trafiğin akışını sağlarken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın yapılan çalışmaların ardından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan yangın nedeniyle E-5 karayolu Beylikdüzü mevkiinde trafik durma noktasına gelirken, ekiplerin aracı kaldırma çalışmaları ise sürüyor.

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Son dakika: Araç yangını E-5’te trafiği durma noktasına getirdi!
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