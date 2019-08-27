Tıkanmış lavabo nasıl açılır? Tıkalı lavabo açma yöntemleri

Lavabo tıkanıklığı birçok insanın başına dert olmakta. Lavaboya girmemesi gereken atıklar boruya kaçtığında lavabonuz tıkanabilir ve kötü kokunun yanında su taşkını riski de başınıza bela olabilir. Neyse ki tıkanan bir lavabo ile mücadele etmek çoğu insanın kolayca yapabileceği bir şey. Bir lavabonun tıkanıklığını açmak için elbette bir sihir yok ancak haberimizde yer alan ipuçlarını izleyin ve lavabonuzu kolayca açın!

TIKANMIŞ LAVABO NASIL AÇILIR?

1. Öncelikle suyun taşmasını engelleyin

Bunu bulaşık bezi veya eski havlu kullanarak yapmak en kolay yoldur.

2. Eğer bir pistonunuz varsa, şimdi kullanın!

Lavabo pistonunu tıpa deliğinizin üzerine yerleştirin, suyla örtün - bu da hava geçirmez bir mühür oluşturmanıza yardımcı olur - ve kolu iki elinizle tutar. Tıkanma yerinden çıkıncaya kadar emme oluşturmak için yukarı ve aşağı pompalayın.

1. Kabartma tozu ve sirke dökün

Bu düşük maliyetli bir çözüm! Mutfak dolaplarınızda olması muhtemel olan iki malzemeyi kullanabilirsiniz: kabartma tozu ve sirke. Birkaç çay kaşığı kabartma tozu ve ardından bir bardak beyaz sirke dökün.

2. Mide ilacı ile açma

Alka-Seltzers hafif tıkanmalar ve kötü kokular için mükemmeldir. Birkaç alka-seltzers atın ve bir bardak sirke dökün. Birkaç dakika bekleyin ve tıkanıklığı gidermek için sıcak suyu açın.

3. Biraz biyolojik yıkama tozu dökün

Bu, lavabonuzu daha tatlı kokulu bırakacak başka bir fikir. İki yemek kaşığı biyolojik yıkama tozu tapa deliğine sokun, ardından bir su ısıtıcısının kaynar suyunu takip edin. Bu, oluşan yağları veya yağları giderir. Soda kristalleri de benzer şekilde etkilidir.

4. Uzun bir tel sokarak açma

Uzun esnek bir teli boruya doğru sokun, böylece tel borunun etrafında bükülür ve onu engelleyen şeyi temizler. Bir tane satın alabilir ya da düzleştirilmiş bir tel askısı kullanabilirsiniz - keskin kenarlara dikkat edin!

Tıkalı bir lavabonun oluşmasından kaçınmanın en iyi yolu, bazı cisim ve maddelerin lavaboya girmesini engellemektir. Şunlara dikkat edin:

Gıda

Dokular

Meşrubat kamışı

Pamuk yün tomurcukları

Plastik parçaları

kâğıt