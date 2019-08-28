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sonuçları açıklandı! 28 Ağustos MPİ Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı burada...

Şans oyunu severlerin çarşamba günleri heyecanla beklediği çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekiliş sonucunda belli oldu. Bu haftanın şanslı numaralarını merak eden pek kişi arama motorlarında Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama sayfasını yoğun olarak araştırmayı sürdürüyor. Peki 28 Ağustos MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar hangileri? İşte MPİ çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

Giriş Tarihi: 28.8.2019 22:23 Güncelleme Tarihi: 28.8.2019 22:28
Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 28 Ağustos MPİ Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı burada...

Şans oyunu severlerin Çarşamba günleri heyecan ve merakla beklediği sonuçları Milli Piyango İdaresinin düzenlediği çekilişle sonuçlandı. Her hafta pek çok vatandaşın umutla oynadığı 28 Ağustos Sayısal Loto çekilinin bu haftaki şanslı numaralarını ve bilet sorgulama ekranını haberimizde bulabileceksiniz. İşte 28 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

MPİ SAYISAL LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA

Sayısal Loto 28 Ağustos çekilişi bu akşam Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.15'te çekildi ve açıklandı!

İşte, çekiliş ile ilgili detaylar ve sonuçları...

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Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 28 Ağustos MPİ Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı burada...
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