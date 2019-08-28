Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 28 Ağustos MPİ Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı burada...

Şans oyunu severlerin Çarşamba günleri heyecan ve merakla beklediği Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresinin düzenlediği çekilişle sonuçlandı. Her hafta pek çok vatandaşın umutla oynadığı 28 Ağustos Sayısal Loto çekilinin bu haftaki şanslı numaralarını ve bilet sorgulama ekranını haberimizde bulabileceksiniz. İşte 28 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

MPİ SAYISAL LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA

Sayısal Loto 28 Ağustos çekilişi bu akşam Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.15'te çekildi ve açıklandı!

İşte, çekiliş ile ilgili detaylar ve sonuçları...