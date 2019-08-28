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’e Rumen ilgisi

atv’nin izlenme rekorları kıran dizisi , Rumen gazetecilere setini açtı. Dizinin satıldığı ilk ülke olan ’dan gelen ekip ’la röportaj yaptı

MAGAZİN SERVİSİ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.8.2019
Sen Anlat Karadeniz’e Rumen ilgisi
Son yılların reyting rekorları kıran Sen Anlat Karadeniz dizisi yakın zamanda Romanya ekranlarında izleyenleriyle buluşacak. Birçok ülkede satışı gerçekleşen dizi için Romanya'nın özel bir durumu var; Romanya, aslında dizinin yurtdışı satışı yapılan ilk ülke. Geçen günlerde Rumen kanalının üst düzey yöneticileri ve Romanya basının Sen Anlat Karadeniz setine yaptığı ziyarette renkli görüntüler ortaya çıktı. Dizinin ilk üç bölümünü daha öncesinde izleyen gazeteci ekibi şimdiden oyuncuların yeni hayranları olduklarını belirttiler. 40 kişilik basın ordusu ve kanalın üst düzey yöneticileri oyuncularla fotoğraf çektirirken, Osman Sınav ile röportaj yaptı. Bu proje için büyük bir emek verdiğini anlatan Sınav, "Hazırlık aşamamız bir sene sürdü. İşimizi en iyi şekilde yapabilmek için uğraştık ve sonucunu hep beraber gördük" dedi.
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Sen Anlat Karadeniz’e Rumen ilgisi
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