Tecavüz etti, eşarpla boğarak öldürdü

Kadın ticareti ve farklı suçlardan sabıkası bulunan katil zanlısı cinayetin ardından polise teslim oldu. Ereğli ilçesinde ilk eşinden ayrılan 3 çocuk babası Alaadin Karasu (36) bir yıl önce kendisi gibi eşinden boşanmış ve 2 çocuğu olan Gülsüm Karasu (41) ile evlendi. Geçimsizlik nedeniyle eşinden ayrı yaşamaya başlayan Gülsüm Karasu, önceki gece telefonla konuştuğu eşiyle Toros mahallesindeki boş arazide buluştu.

Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü, teslim oldu

ALDATTIĞINI İLERİ SÜRDÜ, TECAVÜZ EDİP ÖLDÜRDÜ

Karasu, kendisini aldattığını öne sürdüğü Gülsüm Karasu'ya boş kulübede tecavüz edip, eşarpla boğarak öldürdü. Olaydan iki saat sonra Emniyet Müdürlüğü'ne giden zanlı, eşini öldürdüğünü anlattı. Zanlının ifadesinin ardından araziye giden polis, boş kulübede Gülsüm Karasu'nun cansız bedenini buldu. Zanlının kadın ticaretinden poliste suç kaydı olduğu öğrenildi.