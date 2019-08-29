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'nin Acıpayam ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda; 50'şer, 100'er ve 200'er banknotlar halinde 29 bin 750 lira ele geçirildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.8.2019 12:40 Güncelleme Tarihi: 29.8.2019 12:41
Denizli'de 'sahte para' operasyonu

Denizli Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceki gün, Acıpayam ilçesinde yüklü miktarda sahte paranın piyasaya sürüleceği bilgisini aldı. Şüphelilerin kullandığı otomobili belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Sürücüsü durdurulan araçta yapılan aramada; 50'şer, 100'er ve 200'er banknotlar halinde 29 bin 750 lira sahte para ele geçirildi. Otomobilde bulunan 4 kişi ise gözaltına alındı. İfadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Denizli'de 'sahte para' operasyonu
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