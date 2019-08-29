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ile karganın dostluğu herkesi şaşırtıyor

Sarıyer’de esnaflık yapan Hasan Kayacı’nın yaklaşık 3 ay önce yavru iken bulduğu karga ile olan dostluğu herkesi şaşırtıyor. Dışarı bir çok kez bırakılmasına rağmen gitmeyen karga, esnafın maskotu oldu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.8.2019 09:55 Güncelleme Tarihi: 29.8.2019 10:18
Esnaf ile karganın dostluğu herkesi şaşırtıyor

Sarıyer'de ağaç oyma ustası olan Hasan Kayacı, iş yerinin yakınında yaklaşık 3 ay önce yavru halde bulduğu karganın bakımını üstlendi. Kargayı daha sonra doğaya salmak isteyen Kayacı, birçok defa denemesine rağmen karga gitmeyince aradan geçen zaman içerisinde dostluk başladı. İş yerinde günlerini beraber geçirdiği karga ile arasındaki sıra dışı dostluk gün geçtikçe daha da güçlendi. Kayacı, atölye içerisinde çalışırken sürekli yanına gelen karga, arada kendisini sevdirmeyi de ihmal etmiyor. Çevrede bulunan diğer esnaflar tarafından da sevilen karga, atölyenin de maskotu oldu.

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Esnaf ile karganın dostluğu herkesi şaşırtıyor
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