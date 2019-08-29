Esnaf ile karganın dostluğu herkesi şaşırtıyor

Sarıyer'de ağaç oyma ustası olan Hasan Kayacı, iş yerinin yakınında yaklaşık 3 ay önce yavru halde bulduğu karganın bakımını üstlendi. Kargayı daha sonra doğaya salmak isteyen Kayacı, birçok defa denemesine rağmen karga gitmeyince aradan geçen zaman içerisinde dostluk başladı. İş yerinde günlerini beraber geçirdiği karga ile arasındaki sıra dışı dostluk gün geçtikçe daha da güçlendi. Kayacı, atölye içerisinde çalışırken sürekli yanına gelen karga, arada kendisini sevdirmeyi de ihmal etmiyor. Çevrede bulunan diğer esnaflar tarafından da sevilen karga, atölyenin de maskotu oldu.