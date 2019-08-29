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'da 24 saat çalışacak hangileri? İşte İstanbul'da sabaha kadar çalışacak olan metro hatları

'da 24 saat hizmet verecek olan belli oldu. 'den yapılan açıklama doğrultusunda, İstanbul'da sabaha kadar çalışan metro hatları belli olurken gece tarifesine yönelik detaylar da aktarıldı. Gece tarifesinin 00.30 ile 05.30 arasını kapsadığı belirtilen açıklamada, 24 otobüsünün de hizmet vereceği aktarıldı. Peki, İstanbul'da sabaha kadar çalışacak olan metro hatları neler? Haberimizin detaylarından İstanbul'da 24 saat hakkındaki merak ettiğiniz detaylara hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 29.8.2019 14:43 Güncelleme Tarihi: 29.8.2019 14:45
İstanbul'da 24 saat çalışacak metro hatları hangileri? İşte İstanbul'da sabaha kadar çalışacak olan metro hatları

İstanbul'da 24 saat ulaşım kapsamında sabaha çalışacak metro hatları netleşti. İBB tarafından yapılan açıklama kapsamında, gece tarifesine yönelik bilgi verilirken hangi metro hatlarının sabaha kadar çalışacağı da aktarıldı. İstanbul'da sabaha kadar çalışacak metro hatlarının yanı sıra, 24 İETT hattının da vatandaşlara hizmet vereceği belirtildi. Peki, hangi metrolar 24 saat çalışacak?

İSTANBUL'DA SABAHA KADAR ÇALIŞACAK METROLAR

  • M1A (Yenikapı-Atatürk Havalimanı),
  • M1B (Yenikapı-Kirazlı),
  • M2 (Yenikapı-Hacıosman),
  • M4 (Kadıköy-Tavşantepe),
  • M5 (Üsküdar-Çekmeköy),
  • M6 (Levent-Boğaziçi Üniversitesi) metro hatları,
  • 24 İETT hattı 24 saat ulaşıma açılacak.

GECE TARİFESİ SAATLERİ VE ÜCRET BİLGİSİ

Gece tarifesi 00:30-05:30 arası geçerli olacak ve bu saat diliminde ulaşımdan faydalanan yolcular 2 basım kadar ücret ödeyecek.

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İstanbul'da 24 saat çalışacak metro hatları hangileri? İşte İstanbul'da sabaha kadar çalışacak olan metro hatları
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