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: 'da araçlar birbirine girdi! ! Yaralılar var…

’da . 10 aracın birbirine karıştığı facia kazada gelişmesi yaşandı. Frenin patlaması sonucu bekleyen 9 aracın birbirine girmesine sebep olan kamyon dehşeti sürüyor. Yaralılar hastaneye kaldırılırken – Antakya yolu trafiğe kapatıldı. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 29.8.2019 08:46 Güncelleme Tarihi: 29.8.2019 08:46
Son Dakika: İskenderun'da araçlar birbirine girdi! Freni patlayan kamyon dehşet saçtı! Yaralılar var…

Freni patlayan kamyon dehşet saçtı, ortalık birbirine girdi. Günün son dakika gelişmesi İskenderun'dan geldi. Kontrolden çıkan araç, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpınca zincirleme trafik kazası meydana geldi. İşte facia gibi kazadan ayrıntılar..

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Antakya'dan İskenderun istikametine giden 38 AP 442 kamyonet, freninin patlaması sonucu kırmızı ışıkta bekleyen 9 aracı biçti. Kazada 13 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, kaza nedeniyle İskenderun-Antakya yolu trafiğe kapatıldı.

Ekiplerin araçları yoldan kaldırma çalışmaları devam ederken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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Son Dakika: İskenderun'da araçlar birbirine girdi! Freni patlayan kamyon dehşet saçtı! Yaralılar var…
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