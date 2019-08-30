İstanbul su kesintisi (30 Ağustos 2019) İSKİ duyurdu! Sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde sular kesildi?

30 Ağustos 2019 yani bugün İstanbul'un bazı ilçelerinde sular kesildi. Sabah saatlerinde bu durumu fark eden vatandaşlar suların ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. 30 Ağustos 2019 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) suların ne zaman geleceğini açıkladı. İşte suların kesildiği ilçeler ve sular ne zaman gelecek? Sorusunun cevabı…

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ!

SULARIN KESİLDİĞİ İLÇELER (30 AĞUSTOS)

Ataşehir- Örnek Mah- Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2019 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Beykoz- Kavacık Mah -Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Beyoğlu- Hüseyinağa Mah- Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Fatih- Seyyid Ömer Mah,Mevlanakapı Mah-Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

K.Çekmece- İstasyon Mah- Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.Sancaktepe- İnönü Mah Kemal Türkler Mah,Sarıgazi Mah- Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Tuzla- Aydınlı Mah- Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Zeytinburnu- Sümer Mah,Nuripaşa Mah- Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Zeytinburnu- Telsiz Mah,Kazlıçeşme Mah- Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.