Son dakika: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle Türkiye'de en son nerede deprem oldu? (30 Ağustos 2019)

Türkiye'nin pek çok fay hattının üzerinde bulunması nedeniyle anlık olarak son dakika haberleri geliyor. Durum böyle olunca vatandaşlar son depremler listesini merak ederek arama motorlarında yoğun olarak araştırmaya devam ediyor. AFAD ile Kandilli Rasathanesi anlık olarak son depremler listesini kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Peki, Türkiye'de en son deprem nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle son depremler listesi...

TÜRKİYE'DE SON DEPREMLER NEREDE OLDU?

Bilindiği gibi, AFAD ile Kandilli Rasathanesi verileriyle meydeana gelen depremlerin en ince ayrıntısına kadar kolay ve hızlı şekilde öğrenilebiliyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan son depremler listesi şu şekilde;

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan güncel liste ise şu şekilde;