Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle Türkiye'de en son nerede deprem oldu? (30 Ağustos 2019)

Son dakika: ve verileriyle 'de en son nerede oldu? (30 Ağustos 2019)

Ülkemiz pek çok fay hattı üzerinde bulunduğundan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bundan dolayı son depremler listesi vatandaşlar tarafından en çok aranan konular arasında yerini alıyor. Bilindiği üzere ile anlık listeyi kamuoyu ile paylaşıyor. Peki 'de en son nerede oldu? Sizler için hazırladığımız haberimizde Türkiye'de meydana gelen son depremler hakkında bilgi sahibi olabilir ve AFAD ile Kandilli Rasathanesi verilerinden takibinizi gerçekleştirebilirsiniz. İşte son dakika detayları...

Giriş Tarihi: 30.8.2019 22:13 Güncelleme Tarihi: 30.8.2019 22:13
Son dakika: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle Türkiye'de en son nerede deprem oldu? (30 Ağustos 2019)

Türkiye'nin pek çok fay hattının üzerinde bulunması nedeniyle anlık olarak son dakika haberleri geliyor. Durum böyle olunca vatandaşlar son depremler listesini merak ederek arama motorlarında yoğun olarak araştırmaya devam ediyor. AFAD ile Kandilli Rasathanesi anlık olarak son depremler listesini kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Peki, Türkiye'de en son deprem nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle son depremler listesi...

TÜRKİYE'DE SON DEPREMLER NEREDE OLDU?

Bilindiği gibi, AFAD ile Kandilli Rasathanesi verileriyle meydeana gelen depremlerin en ince ayrıntısına kadar kolay ve hızlı şekilde öğrenilebiliyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan son depremler listesi şu şekilde;

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLERİ LİSTESİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan güncel liste ise şu şekilde;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle Türkiye'de en son nerede deprem oldu? (30 Ağustos 2019)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN