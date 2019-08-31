Kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji’den son dakika haberi… Bugün hava nasıl olacak? 31 Ağustos Cumartesi

Hafta sonu için gelen son dakika hava durumu uyarısının ardından vatandaşlar gözlerini Meteoroloji'ye çevirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan son hava durumu tahminlerine göre yurdun bazı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağmur bekleniyor. İşte son dakika haberine göre illerimizde saatlik hava durumu raporları...

26 AĞUSTOS HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Haberimizde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava durumu raporlarına ulaşabilir, bölgelerimize göre saatlik hava durumu tahminlerini öğrenebilirsiniz.