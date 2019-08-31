Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji’den son dakika haberi… Bugün hava nasıl olacak? 31 Ağustos Cumartesi

geliyor! Meteoroloji’den haberi… Bugün hava nasıl olacak? 31 Ağustos Cumartesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarısına göre yurdun bazı kesimlerinde bekleniyor. Özellikle Van'ın kuzey ve doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde 'un doğu, Artvin'in kıyı ilçeleri ile çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Evden çıkmadan önce vatandaşlar "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte illerimize göre saatlik hava durumu tahminleri.

Giriş Tarihi: 31.8.2019 12:34 Güncelleme Tarihi: 31.8.2019 12:34
Kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji’den son dakika haberi… Bugün hava nasıl olacak? 31 Ağustos Cumartesi

Hafta sonu için gelen uyarısının ardından vatandaşlar gözlerini Meteoroloji'ye çevirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan son hava durumu tahminlerine göre yurdun bazı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağmur bekleniyor. İşte son dakika haberine göre illerimizde saatlik hava durumu raporları...

26 AĞUSTOS HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Haberimizde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava durumu raporlarına ulaşabilir, bölgelerimize göre saatlik hava durumu tahminlerini öğrenebilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji’den son dakika haberi… Bugün hava nasıl olacak? 31 Ağustos Cumartesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN