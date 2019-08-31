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Takip edip kurşun yağdırdı

Giriş Tarihi: 31.8.2019
Takip edip kurşun yağdırdı
Tekırdağ'ın Çorlu ilçesindeki silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı. Çorlu ilçesinde Melike Baştürk (42) ile birlikte yaşadığı Salih Durmuş (42), market alışverişi yaptıktan sonra evne dönerken, arkalarından gelen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Salih Durmuş ile Melike Baştürk, vücutlarına isabet eden kurşunlarla, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden koşarak kaçtı. Yaralılardan durumu ağır olan Salih Durmuş, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede 12 boş kovan buldu. Polis, güvenlik kameralarına yansıyan saldırıyı düzenledikten sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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