Futbol sevgisi engel tanımıyor

BUGÜN NELER OLDU

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde, çok sevilen ve sayılan herkesin "Sedat abi" diye hitap ettiği Sedat Korkmaz (55), 26 yıl boyunca Cilospor'da ve Yüksekova 5 Mayısspor'da amatör futbolcu olarak, top koşturdu. Hatta Yüksekova 5 Mayısspor'u kendisi kurdu. 1994'de ise 3 arkadaşıyla birlikte final maçına giderken geçirdiği trafik kazasında yatağa mahkûm oldu. Buna rağmen futboldan kopmayan Korkmaz, hiçbir maçı kaçırmıyor ve 25 yıldır sedyeyle tribündeki yerini alıyor. Kazadan sonra 26 ameliyat olduğunu anlatan Korkmaz, "Ayrıca şeker, kalp ve tansiyon hastalıklarımda var ama ben kendimle barışık bir insanım, hayatı seviyorum. Tribünde ki yerimi alıyorum ve maçları keyifle izliyorum. Bir daha dünyaya gelsem yine futbol oynarım" dedi.