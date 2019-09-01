Muharrem Ayı ve Hicri Yılbaşı nedir? İşte Muharrem ayının anlam ve önemi..

Hz. Peygamber Efendimiz Muharrem ayını "Allah'ın ayı" olarak nitelendirmiş ve ramazandan sonraki en faziletli orucunu bu ayda tutulan oruç olduğunu bizlere bildirmiştir. Muharrem ayının en önemli özelliklerinden biride Hicri takvime göre ilk ay olarak kabul edilmesidir.

MUHARREM AYI VE HİCRİ YILBAŞI NEDİR?

Hicri takvim İslam Tarihi açsından önemli hadiselerden biri olan Hicreti esas almaktadır. Hicret sözlükte terk etmek, ayrılmak, ilgisini kesmek, anlamına gelir. Terim olarak Dini sebeplerle bir yerden diğer bir yere göç etme ve özellikle Hz. Peygamberin Mekke'den Medine'ye göç etmesi olayı anlamına gelmektedir. İşte Muharrem ayının önemi...